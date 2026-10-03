ENTREVISTA EN JULIA EN LA ONDA

Marc Biarnés: "Mucha gente desconectada de la política me dice que se entera de todo por mí"

El creador de contenido conocido como 'nosoloviernes2' explica en Julia en la onda cómo acerca la actualidad política a la gente de la calle a través del humor.

Julia Otero alaba la intervención de Pablo Bustinduy en el Congreso: "Nació un candidato para la izquierda del PSOE"

ondacero.es

Madrid |

El creador de contenido, Marc Biarnés, en Julia en la onda

Marc Biarnés ha encontrado en el humor una manera de acercar la actualidad política a aquellas personas que se sienten saturadas por la crispación, la bronca y el ruido mediático e institucional. El influencer y creador de contenido ha explicado en Julia en la onda cómo pasó de trabajar en un supermercado como cajero a ser uno de los perfiles de redes sociales más conocidos con millones de seguidores repartidos entre X, TikTok e Instagram.

Comenzó su trayectoria profesional en un supermercado, una experiencia que le sirvió para aprender a tratar con la gente y el público y también a soportar situaciones complicadas; "aprendí a tragar mucho", asegura. Reconoce que su "carácter insumiso" y su negativa a aceptar determinadas faltas de respeto terminaron provocando su salida del supermercado, hecho que reflejó en un vídeo que se convirtió en viral y que fue su trampolín para convertirse en el creador de contenido que es hoy.

Analizar la política a través de la parodia y el humor

La fórmula que ha llevado a Biarnés al éxito es el análisis político a través de la parodia, la exageración y el humor. Uno de sus "personajes cabecera" es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que considera "fantástica" porque "no se acaba nunca": "Podría hacer una serie de películas o una serie".

El creador de contenido asegura que publica dos o tres vídeos al día y que alcanza una media de tres millones de visualizaciones diarias. Su objetivo es que la política llegue a quienes se han desconectado de ella. De hecho, confiesa que mucha gente le escribe para decirle que están completamente desconectados de la actualidad política debido a la crispación y la saturación de información que hay y que se enteran de todo lo que sucede gracias a él: "Mi éxito es hablar de política a través del humor".

X como campo de batalla contra la ultraderecha

Biarnés, que también hace bolos en el teatro, habla también de su experiencia sobre los escenarios, donde ofrece espectáculos improvisados a partir de las noticias del día o de la semana: "No hay nada como el teatro" por esa conexión directa que mantiene con el público. Además, denuncia que X le ha cerrado su cuenta en varias ocasiones y defiende la necesidad de que la gente de izquierdas ocupe ese espacio frente a la ultraderecha: "Creo que es un campo de batalla en el que tenía que resistir porque está inundado de gente de ultraderecha y eso ayuda a crear la sensación de que son muchos. Si no estamos combatiendo, les crea la falsa sensación de que son todos ellos y se crecen".

Al final de la entrevista, analiza junto a Julia Otero la actualidad política marcada por el rechazo en el Congreso a los decretos de vivienda del Gobierno y la posibilidad de un adelanto electoral. Biarnés considera que el lunes habrá fecha de nuevas elecciones y que, incluso, puede salir algún candidato de izquierdas: "Me gusta Pablo Bustinduy y creo que al final es el que va a salir porque todo el mundo espera a Rufián, pero eso no va a suceder, me gusta Pablo y lo veo posible. El lunes va a haber algunas presentaciones".

Foto: Onda Cero
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