Marc Biarnés: "Mucha gente desconectada de la política me dice que se entera de todo por mí"

Marc Biarnés ha encontrado en el humor una manera de acercar la actualidad política a aquellas personas que se sienten saturadas por la crispación, la bronca y el ruido mediático e institucional. El influencer y creador de contenido ha explicado en Julia en la onda cómo pasó de trabajar en un supermercado como cajero a ser uno de los perfiles de redes sociales más conocidos con millones de seguidores repartidos entre X, TikTok e Instagram.

Comenzó su trayectoria profesional en un supermercado, una experiencia que le sirvió para aprender a tratar con la gente y el público y también a soportar situaciones complicadas; "aprendí a tragar mucho", asegura. Reconoce que su "carácter insumiso" y su negativa a aceptar determinadas faltas de respeto terminaron provocando su salida del supermercado, hecho que reflejó en un vídeo que se convirtió en viral y que fue su trampolín para convertirse en el creador de contenido que es hoy.

Analizar la política a través de la parodia y el humor

La fórmula que ha llevado a Biarnés al éxito es el análisis político a través de la parodia, la exageración y el humor. Uno de sus "personajes cabecera" es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que considera "fantástica" porque "no se acaba nunca": "Podría hacer una serie de películas o una serie".

El creador de contenido asegura que publica dos o tres vídeos al día y que alcanza una media de tres millones de visualizaciones diarias. Su objetivo es que la política llegue a quienes se han desconectado de ella. De hecho, confiesa que mucha gente le escribe para decirle que están completamente desconectados de la actualidad política debido a la crispación y la saturación de información que hay y que se enteran de todo lo que sucede gracias a él: "Mi éxito es hablar de política a través del humor".

X como campo de batalla contra la ultraderecha

Biarnés, que también hace bolos en el teatro, habla también de su experiencia sobre los escenarios, donde ofrece espectáculos improvisados a partir de las noticias del día o de la semana: "No hay nada como el teatro" por esa conexión directa que mantiene con el público. Además, denuncia que X le ha cerrado su cuenta en varias ocasiones y defiende la necesidad de que la gente de izquierdas ocupe ese espacio frente a la ultraderecha: "Creo que es un campo de batalla en el que tenía que resistir porque está inundado de gente de ultraderecha y eso ayuda a crear la sensación de que son muchos. Si no estamos combatiendo, les crea la falsa sensación de que son todos ellos y se crecen".

Al final de la entrevista, analiza junto a Julia Otero la actualidad política marcada por el rechazo en el Congreso a los decretos de vivienda del Gobierno y la posibilidad de un adelanto electoral. Biarnés considera que el lunes habrá fecha de nuevas elecciones y que, incluso, puede salir algún candidato de izquierdas: "Me gusta Pablo Bustinduy y creo que al final es el que va a salir porque todo el mundo espera a Rufián, pero eso no va a suceder, me gusta Pablo y lo veo posible. El lunes va a haber algunas presentaciones".

Foto: Onda Cero