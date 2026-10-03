LA COLUMNA DE JULIA

Julia Otero alaba la intervención de Pablo Bustinduy en el Congreso: "Nació un candidato para la izquierda del PSOE"

La directora de Julia en la onda reflexiona durante su columna inicial sobre el pleno extraordinario del Congreso en el que PP, Vox y Junts tumbaron los dos decretos de vivienda aprobados el martes pasado por el Consejo de Ministros.

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Julia Otero

Madrid |

Imagen de Julia Otero durante la columna inicial de Julia en la onda
Vídeo: Onda Cero | Onda Cero

"Ustedes no defienden a los españoles. Defienden a los ricos. No tienen bandera ni vergüenza". La frase, redonda, con sujeto, verbo y predicado muy certeros, es del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

La pronunció ayer en la tribuna del Congreso pocas horas antes de que la mitad de sus señorías le dieran la razón votando 'no' a un decreto de mínimos que deja desprotegidos a millones de españoles.

En algo hay acuerdo después de la jornada de ayer. Algo que, por fin, une a derecha, izquierda y ultramontanos: Por fin todos nos estamos votando encima.

¿Habrá elecciones? ¿Hay otra alternativa razonable?

Por cierto, en su intervención de ayer, Pablo Bustinduy, demostró que no puede huir de su destino. Ayer nació un candidato para la izquierda del PSOE. Aun a su pesar, deberá dar ese paso.

Buenos días a la buena gente, muy especialmente a los que pueden y quieren ponerse en la piel de los otros. Tener una casa en propiedad no convierte a nadie en un desalmado.

Foto: Onda Cero
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