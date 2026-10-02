Sánchez decidirá este fin de semana si convoca o no elecciones: "¿Qué otra salida tiene?"

El Gobierno se encuentra entre la espada y la pared. Pedro Sánchez y sus ministros han visto cómo los dos decretos aprobados durante el Consejo de Ministros han decaído en el Congreso de los Diputados. El pleno ha derogado este viernes los dos decretos que introducían medidas de vivienda, que han estado en vigor apenas dieciséis horas.

Ante esta situación, se empieza a sospechar la llegada de una convocatoria de elecciones generales, que podría producirse a finales de noviembre o principios de diciembre. La crispación política y el movimiento en las calles, con la acampada de Sol por la regulación de la vivienda aún activa, hacen que Sánchez valore la posibilidad de un adelanto de los comicios, en principio planteados para mediados de 2027.

También la oposición reclama la necesidad de una convocatoria de elecciones que dé un giro a las políticas planteadas por el PSOE y Sumar durante los últimos ocho años, con factores como la crisis de Ceuta todavía presentes.

Pilar Velasco desvela cuándo podrían convocarse

La periodista Pilar Velasco ha analizado en el programa Por fin, presentado por Jaime Cantizano, el escenario político que se abre después de que el Congreso haya rechazado los decretos impulsados por el Gobierno y ante la posibilidad de una convocatoria de elecciones generales.

Velasco ha apuntado que este viernes no se produciría ningún anuncio electoral, pero ha situado el foco en los próximos días. "A partir del lunes", ha señalado la periodista, podría abrirse una ventana para que el Ejecutivo tome una decisión, aunque ha pedido dejar abierto el momento exacto porque todavía existen factores que deben observarse en Moncloa.

La periodista ha explicado que, según fuentes cercanas al Gobierno y al presidente, el Ejecutivo estaría tratando de trasladar la responsabilidad a las derechas por el rechazo de los decretos, especialmente por unas medidas que el Gobierno considera "beneficiosas para la ciudadanía".

Aun así, Velasco considera que la situación abre un debate sobre una posible convocatoria electoral. "Hay un debate ya abierto sobre esta ventana de oportunidad electoral", ha explicado, al considerar que las políticas de vivienda sitúan al Gobierno en un marco social que podría resultar favorable para el Ejecutivo.

En este contexto, ha afirmado que "es muy difícil ver cómo no convocaría elecciones Pedro Sánchez" y ha añadido: "No veo margen".

La próxima semana, clave para decidir

Velasco también ha descartado, por el momento, que el Gobierno vaya simplemente a recuperar los decretos rechazados y reiniciar su tramitación como ha ocurrido en otras ocasiones. Según ha explicado, el Ejecutivo se encuentra ahora mismo cerrado a aceptar determinadas modificaciones y, si no existe margen para negociar los textos, la situación puede complicarse todavía más para Pedro Sánchez.

"Si no vas a volver a negociar y te han votado que no los reales decretos, ¿qué otra salida tienes?", ha planteado la periodista durante su conversación con Jaime Cantizano.

Por ello, considera que la convocatoria electoral se ha convertido en uno de los principales escenarios que se manejan en este momento. "La convocatoria electoral es la pantalla más importante ahora mismo en política", ha concluido Velasco.