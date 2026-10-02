¿Elecciones generales el 29 de noviembre? La última "jugada" que podría barajar Pedro Sánchez

El Gobierno se plantea adelantar las elecciones generales. Así lo afirma eldiario.es, que cuenta que el propio presidente del Gobierno estudia la posibilidad de convocar los comicios el próximo 29 de noviembre tras la decisión de Junts de tumbar los dos decretos de vivienda. En la información se asegura que el equipo de Sánchez ya trabaja en este escenario electoral.

El Ejecutivo entiende que ha realizado un enorme esfuerzo para redactar unos textos que son sensibles a la realidad social de la acampada de Sol tras el desahucio de Maricarmen y la complicada situación que atraviesa España con la vivienda en los últimos años.

El anuncio de Junts, que no obstante ha presentado otra propuesta antes de que comenzara el pleno de este viernes, ha supuesto un mazazo para el Gobierno. Aunque las negociaciones siguen hasta el último momento, el Ejecutivo considera que los acontecimientos de los últimos días pueden ser "aglutinador" de los partidos a la izquierda del PSOE, según cuenta eldiario.es.

El diario El País también afirma que varios dirigentes y ministros socialistas creen que Sánchez debería convocar elecciones si Junts mantiene su 'no' y los decretos no salen adelante.

Una "forma de presión" y una "jugada interesante" de Sánchez

En Más de uno, Rafa Latorre ha comentado la posible convocatoria electoral para el 29 de noviembre. El director del programa señala que "barajar" adelantar elecciones es "una forma de presión": "Es decir 'cuidado con lo que hace usted, que yo puedo jugar esta carta'".

Por otro lado, Rubén Amón dice que esto sería "el juego de alguien que juega en dos mesas a la vez": "Parece una jugada muy interesante con esta situación, incluso si pierde los decretos, va a sacar partido político en la medida que retrata la inmovilidad de PP y Vox, y traslada que él lidera las fuerzas progresistas y lo que se debe hacer en vivienda. Convertir esa derrota en victoria es una genialidad de Sánchez, una de las que sabe manejar. Introducir esa variante juega a aprovechar ese escenario en la máxima preocupación ahora de los españoles".