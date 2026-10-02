El alegato final de Sánchez para defender los decretos de vivienda: "Hagan lo correcto o la historia les juzgará con más contundencia de la que imaginan"

Tras la intervención de los grupos parlamentarios en el pleno extraordinario del Congreso, donde se debate la convalidación de los decretos de vivienda, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido por sorpresa para dar sus últimas palabras antes de hacerse oficial la votación.

Unas palabras en las que el líder socialista ha pedido a los partidos olvidarse de "cálculos políticos" y pensar en la ciudadanía y en lo que más necesitan. "Me gustaría pedirles que cuando voten, se olviden por un momento del cálculo político, del argumentario de su partido y de las presiones que les llegan de arriba", ha comenzado explicando.

El presidente ha centrado su discurso en las familias que más dificultades tienen para acceder a la vivienda, apelando a las necesidades de cada ciudadano.

"Piensen en la gente de a pie que más necesita del amparo de lo público, en los millones de jóvenes que no pueden independizarse, en las familias que viven angustiadas porque no paran de subirles el precio del alquiler, en los jubilados y jubiladas que se enfrentan a la vejez con pavor porque no son propietarios de una vivienda o en los miles de niños y niñas que mañana podrían ver su ropa, su mochila o sus juguetes tirados en la acera porque sus padres han sido desahuciados", ha apuntado.

Sánchez pide compromiso y valentía en la decisión

Ante la posibilidad de ver decaer ambos decretos, Sánchez ha pedido a los grupos valentía y compromiso para poner freno al problema de la vivienda. "Les ruego que sean valientes y que sean coherentes porque las medidas que hemos presentado son medidas ambiciosas, ha sostenido.

Según ha defendido, las medidas no responden a "extremismos", sino a meses de negociaciones donde se proponen "soluciones concretas a problemas muy serios y reales" que padecen los ciudadanos.

Por otro lado, el presidente ha hecho alusión a la necesidad de acabar con la especulación. "Es necesario el compromiso y la firme determinación de poner freno a la especulación, los abusos de los grandes tenedores y los llamados fondos buitre".

El presidente señala a quienes voten en contra

Como parte final de sus discurso, el líder del Ejecutivo ha señalado a todos los que voten en contra de las medidas presentadas. Sánchez apunta a que el daño "será inmenso" y será culpa "de aquellos que voten 'no' desde su escaño".

"Les pido que estén a la altura de lo que la ciudadanía nos está pidiendo", ha declarado haciendo referencia al Partido Popular y Junts, los dos partidos que han mostrado su disconformidad.

"Ahora son ustedes quienes tienen que demostrar si su preocupación por el bienestar de los ciudadanos es mayor que su deseo de dañar a este Gobierno. Hagan lo correcto porque si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan", ha concluido.