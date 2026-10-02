Rufián expresa sus "ganas de llorar" y los diputados se mofan de él: "Salgan a la calle a descojonarse de esto, pero sin escolta, ¿eh?"

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha criticado duramente la posición de Junts, tras su decisión de votar en contra de los dos decretos de vivienda, y ha dicho que es una situación que le provoca "ganas de llorar". Estas declaraciones han sido recibidas con mofas y gritos de "Ohh" por parte de algunos diputados, a los que el portavoz de ERC ha respondido que "salgan a la calle a descojonarse de esto".

La mofa de los diputados y la respuesta de Rufián: "Salgan a la calle a descojonarse"

Al inicio de su intervención, el portavoz de ERC ha sacado un billete de 50 euros y las llaves de su casa ("que ni siquiera es la mía", ha matizado) para escenificar entre qué dos símbolos se concentra el debate: "Esta es su estelada [el billete, dirigiéndose a Junts], la que comparten con PP y Vox; y este es el símbolo de la Puerta del Sol [las llaves]. Este es el debate. O aquí o aquí. No hay nada más. Hay mucha gente que espera desde hace 12 o 14 horas que yo hoy aquí les insulte y yo solamente tengo ganas de llorar".

En ese momento, algunos diputados han empezado a mofarse del comentario de Rufián y se han escuchado gritos de "Ohh", a lo que el portavoz de ERC ha respondido: "Salgan a la calle a descojonarse de esto. Salgan a la calle si son valientes, pero sin escolta, sin Audi, ¿eh? Que alguno tiene un Audi de la hostia fuera siempre esperándole, ¿eh?".

Acusa a Junts de estar "pagando una deuda": "¿A cambio de qué?"

El portavoz de ERC ha acusado a la formación independentista de estar "pagando una deuda" con su voto negativo y les ha preguntado cuál es el motivo de ello: "¿Por qué? ¿A cambio de qué?".

Rufián ha centrado su intervención en reprochar a Junts su cambio de posición y ha asegurado que hace apenas 48 horas la formación no solo presentaba la norma "en los corrillos" como "el decreto de Junts", sino que la propia Nogueras lo consideraba "un decreto justito": "¿Por qué era el decreto de Junts hace 48 horas y ahora votan en contra? ¿Quién ha llamado a quién?".

El portavoz de ERC ha asegurado también que el problema no es que Junts sea un partido de derechas porque PNV y Coalición Canaria también tienen posiciones "diametralmente diferentes" a las de ERC y, en cambio, sí van a permitir sacar adelante el decreto. Para él, la posición de Junts está vinculada a los intereses inmobiliarios: "Solamente un medio de mi país ha publicado sus empresas inmobiliarias, un gran medio. ¿Que ustedes tienen intereses inmobiliarios? Eso lo sabe todo el mundo y que, según quién le paga a según quién, también".

Por ello, Rufián ha dicho que Junts no está "optando por la vía ideológica": "Ustedes están aquí pagando una deuda y la pregunta es a cambio de qué. Y es objetivamente denunciable que sus intereses particulares puteen a miles de personas. Ustedes dicen que defienden a los pequeños propietarios. ¡Es mentira!", ha dicho enfadado.

"Pasada de frenada histórica"

Después, las críticas de Rufián se han dirigido directamente a la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, a quien acusó de ser una "mala política" y de no ser consciente de las consecuencias de su decisión. "La pasada de frenada es histórica, legendaria. Ustedes no están calibrando adecuadamente lo que está pasando hoy aquí", ha advertido.

En este sentido, ha reprochado a Nogueras que trate de seguir una estrategia similar a la de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, basada a su juicio en la confrontación con Pedro Sánchez y el PSOE. "Que deje de imitar a Ayuso, por favor, porque es que nuestro país no tiene cabida para todo eso", ha afirmado. Al tiempo, el portavoz de ERC, ha llegado a pedir a la portavoz de Junts que "vuelva al pujolismo", descrito como una opción "de derechas, conservadora, pero con la que se podía dialogar".

"Ostracismo político"

El dirigente de ERC ha culminado su intervención con una promesa de ruptura política con Junts y ha asegurado que, durante el tiempo que le quede en política, trabajará para que su formación no vuelva a alcanzar acuerdos con ellos: "Lo que me quede en política -que para algunos ojalá sea poco-, yo me voy a esforzar mucho para que ustedes acaben en el más absoluto ostracismo político, que ustedes no cuenten para nada, que mi partido no vuelva a pactar con ustedes", ha proclamado.