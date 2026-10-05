El pasado de César, el hombre acusado de matar a sus padres con una mancuerna: ya fue detenido por amenazar con un cuchillo

En el barrio madrileño de Cuatro Vientos se respira un ambiente tenso tras la muerte de dos de sus vecinos esta madrugada. César, de 72 años, y María, de 69, han sido brutalmente asesinados por su hijo César, quien ha acabado con sus vidas con una mancuerna.

El presunto autor del crimen ha sido detenido tras lo sucedido, aunque su pasado revela que no sería su primer episodio violento, ya que estuvo arrestado por una pelea similar que, afortunadamente, se saldó sin lamentar víctimas mortales.

Doble parricidio en Madrid

Su nombre es César Goday, tiene 36 años y es ingeniero forestal. Alrededor de las 4:40 horas de la madrugada, César se encontraba en casa de sus padres. Según han podido confirmar los vecinos, se escuchaban "golpes y gritos procedentes del domicilio".

Sobre esa hora, el padre de César consiguió llamar a la Policía Nacional para pedir ayuda, llegando a confesar lo siguiente: "Mi hijo nos quiere matar". Cuando los agentes llegaron, tuvieron que utilizar un ariete para acceder a la vivienda, ya que César se había atrincherado en el interior y no respondía a los múltiples avisos de la Policía.

En el interior encontraron a los dos padres fallecidos, con signos de violencia producidos por un objeto contundente, y al detenido atrincherado en una de las habitaciones. Los agentes describieron al hombre como muy alterado y violento y tuvieron que emplear una pistola táser para reducirlo y proceder a su arresto.

El hombre todavía llevaba la mancuerna en la mano, la cual se encontraba manchada de sangre. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias exactas de las dos muertes.

Un antecedente violento en Badajoz

El detenido ya había protagonizado un grave episodio violento en agosto de 2024. Entonces, cuando tenía 34 años, recorrió varias calles de Fregenal de la Sierra (Badajoz) armado con un cuchillo de grandes dimensiones y amenazó a varias personas y a agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

El episodio terminó con César atrincherado durante varias horas en la vivienda familiar de la calle El Pozo. Allí se encontraba también con sus padres. Los agentes negociaron con él durante horas hasta que finalmente, con la mediación de sus progenitores y otros familiares, accedió a entregarse voluntariamente.

Por aquel incidente, el juzgado le atribuyó cinco presuntos delitos: homicidio en grado de tentativa, atentado contra la autoridad, daños, amenazas en el ámbito de la violencia sobre la mujer y amenazas en el ámbito familiar. El hombre fue enviado entonces a prisión provisional, comunicada y sin fianza.

César permaneció en prisión preventiva desde agosto de 2024 hasta junio de 2025, cuando quedó en libertad provisional. Además, según fuentes policiales, el detenido padece problemas psiquiátricos y había permanecido recientemente ingresado en un centro.