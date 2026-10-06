Ketty Garat considera una "treta de primer nivel" que los decretos de vivienda sean aprobados por la Diputación Permanente: "Quiere puentear al Parlamento"

El Consejo de Ministros aprobará este martes, de nuevo, los dos decretos de vivienda que fueron rechazados el pasado viernes en el Congreso de los Diputados. Las medidas contaron con el rechazo de la mayoría de la cámara, pero eso no parece ser suficiente para Pedro Sánchez.

En sus últimos 'coletazos' antes de la llegada de los comicios, el presidente del Gobierno se va a acoger al órgano de emergencia de la Cámara Baja para intentar poner en vigor unas medidas que no han convencido a los grupos parlamentarios.

Tras la aprobación del consejo, los dos decretos irán a la Diputación Permanente, y será ahí donde el Ejecutivo tendrá la posibilidad de convalidar las normas sin la mayoría necesaria de Junts. Se trata de un mecanismo legal pero que, según Ketty Garat, plantea serias dudas de constitucionalidad.

Una "treta" para aprobar los decretos

El Gobierno continúa insistiendo con la necesidad de aprobar dos decretos en materia de vivienda que catalogan de "necesarios" para atajar el problema. Sin embargo, la forma de proceder ha sido cuestionada por aprovechar la disolución de las cortes.

Según ha explicado Ketty Garat, periodista y tertuliana de Más de Uno, el movimiento del PSOE es una "treta" que concuerda con el discurso del presidente donde asegura que el Congreso de los Diputados "está siendo pisoteado".

Para Garat, la estrategia no es otra que aprovechar la "fisura" del sistema tras el adelanto electoral para sacar adelante unas medidas que ya han sido rechazadas. "El presidente Pedro Sánchez quiere puentear al Parlamento y como no ha conseguido, conforme a las mayorías establecidas en el Parlamento, aprobar esos decretos, se aprovecha de la fisura del sistema, que es un cambio en las mayorías en la diputación permanente", ha explicado.

"Sortear la aprobación del Congreso"

La Diputación Permanente resulta un cambio respecto a la Cámara Baja en su normalidad. Las mayorías cambian y, por ello, el PSOE podría aprobar los dos decretos a pesar de no contar con el apoyo mayoritario.

Sin el voto de Junts, Pedro Sánchez sacaría adelante los dos decretos "por la puerta de atrás y de tapadillo", tal y como explica Ketty Garat. Una idea que supone cruzar "una línea muy peligrosa" desde el punto de vista democrático, puesto que con este movimiento se está "sorteando la representación del Congreso".

Además, la periodista pone sobre la mesa los casos judiciales que rodean al partido como uno de los motivos que han llevado al líder socialista a convocar elecciones anticipadas. "Me parece una treta de primer nivel, sumado al hecho de que es evidente que el presidente del gobierno está en estos momentos convocando elecciones con el objetivo de frenar determinadas investigaciones".