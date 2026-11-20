Nuevo conflicto entre España y Marruecos, y otra vez vuelve a darse en Ceuta. Autoridades marroquíes consiguieron interrumpir ayer durante varias horas los trabajos de ampliación del espigón del Tarajal, en Ceuta, que se encontraba en reformas para evitar una nueva llegada masiva de migrantes en la Ciudad Autónoma, como la producida el pasado 30 y 31 de julio.

Defendieron así que la actuación se estaba llevando a cabo sobre suelo que consideran de su soberanía. Varias embarcaciones de su Armada impidieron continuar las labores de un buque español.

El incidente se produjo este jueves, apenas unas horas después del comienzo de las obras, y obligó al Gobierno a suspender temporalmente los trabajos y abrir contactos diplomáticos con Rabat. La intervención marroquí se produjo después de que un barco español, encargado de ejecutar la ampliación de la infraestructura fronteriza, comenzara a depositar materiales y realizar los primeros trabajos de encofrado.

Seis embarcaciones marroquíes impidieron continuar los trabajos

Los hechos tuvieron lugar durante la mañana del jueves 19 de noviembre. Según fuentes policiales, el buque español llegó a la zona del Tarajal alrededor de las 10:30 horas para comenzar los trabajos de ampliación del espigón.

Apenas una hora después, en torno a las 11:40 horas, hasta seis embarcaciones neumáticas de la Armada marroquí se desplazaron hasta el lugar y bloquearon la actividad del barco español. Las patrulleras impidieron que continuara con las labores e incluso llegaron a cubrir parte del encofrado que ya se había instalado.

La actuación provocó la interrupción de los trabajos y obligó a trasladar hasta la zona a responsables de la Administración española. El delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, también acudió al lugar para seguir de cerca el desarrollo del incidente.

Marruecos justificó su intervención al considerar que los trabajos se estaban realizando en territorio marroquí, lo que abrió un nuevo episodio de tensión en la frontera entre ambos países.