Un nuevo informe de la Policía Nacional apunta a que pudo existir una logística previa a la entrada masiva en Ceuta, al detectar que se habrían usado entre 8.000 y 10.000 flotadores de plástico, de "modelo único", color negro y dibujo estampado, que "no parece posible" que los migrantes adquiriesen en tiendas o por Internet.

El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional cree que en la entrada de finales de julio "concurre un componente logístico que incluía notas de disponibilidad, distribución y uso preordenados al cruce masivo 'a nado' en un momento y lugar perfectamente determinados".

Sin stock para vender tantos flotadores en un día concreto

En el informe que ha entregado en la Audiencia Nacional, calcula que en la entrada se habrían utilizado un número que oscila entre 4.000 y 30.000 flotadores, "si bien un escenario intermedio más probable situaría esta cifra entre 8.000 y 10.000".

Para los agentes, "no parece posible que los propios migrantes" los comprasen en tiendas o en internet, porque "no dispondrían del 'stock' que les permita hacer frente a la venta sorpresiva de miles de flotadores en un día concreto, sin una planificación y pedidos previos", ni tampoco ve factible que los trajesen desde fuera de Castillejos.