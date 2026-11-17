El Gobierno de España ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el incremento salarial del 4,5% para los tres millones de empleados públicos de cara a 2027, tal y como confirmó en el día de ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Se trata de la mayor subida para los funcionarios desde 1992, según ha detallado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

De esta forma, el Gobierno cumple con el acuerdo alcanzado con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF en 2025, donde se comprometió a establecer una serie de incrementos salariales hasta alcanzar una subida del 11% en 2028.

Cuánto cobrarán los funcionarios en 2027

Una vez aprobada la norma, los trabajadores públicos percibirán una mayor cantidad de salario mensualmente a partir del 1 de enero de 2027. En total, el alza beneficiará a más de tres millones de empleados.

De esta forma, el aumento será de un 4,5% respecto a los salarios de 2026. No obstante, la subida dependerá de la nómina de cada trabajador. Por ejemplo, si una persona recibe de manera mensual 1.700 euros brutos, su nuevo sueldo se incrementará hasta 76,5 euros. En caso de que la nómina sea de 2.000 euros brutos, el incremento supondría 90 euros más al mes.

Además, tal y como ha detallado el ministro López, en el primer trimestre de 2027 se abonará en las nóminas de los empleados públicos un 0,5% adicional y retroactivo desde enero de 2026, una vez que el INE confirme que la inflación este año ha crecido por encima del 1,5%.

"Estamos cumpliendo con lo que se pactó", ha añadido López, que ha recordado que la subida debe pasar ahora por el Congreso, por la Diputación Permanente, ya que conlleva dotación presupuestaria.

El acuerdo salarial hasta 2028

El alza de los salarios acordado en el día de hoy responde al pacto entre el Gobierno y los sindicatos, donde se estableció un calendario de mejoras retributivas para los empleados públicos durante cuatro años.

Así las cosas, para 2025 estaba prevista una subida del 2,5%, mientras que para 2026 un 1,5% fijo y otro 0,5% condicionado al IPC. Tras ello, se reflejó un incremento del 4,5% de 2027 aprobado ahora por el Gobierno. Además, se contemplaba una subida del 2% en 2028, siendo este el último año del periodo recogido en el documento.

La aprobación llega antes de las elecciones generales del 29 de noviembre y después de que los sindicatos reclamaran que se tramitase el aumento previsto para el próximo ejercicio. Con la decisión del Consejo de Ministros, la subida del 4,5% queda fijada con efectos desde el inicio de 2027.

El Gobierno aprueba la subida del SMI

Además de subir el sueldo de los funcionarios, el Gobierno ha confirmado también el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) un 5,3%, llegando hasta los 1.286 euros brutos al mes en catorce pagas y, lo que es lo mismo, 18.004 euros brutos anuales.

La medida beneficiará a 2,7 millones de trabajadores españoles, que volverán a ver como su sueldo sube, al igual que ya ocurrió en 2025. Los sindicatos, que plantearon al Gobierno un alza del 7%, han valorado los "importantes incrementos" de los últimos años, que "han sido decisivos para reducir la pobreza laboral y la brecha salarial de género".

Según ha defendido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el incremento del SMI en un 75% desde 2018 es "la historia del éxito del país" y ha destacado que beneficia especialmente a los jóvenes y a las mujeres, ya que 1,7 millones de trabajadoras cobran el salario mínimo.