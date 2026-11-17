El Gobierno continua avanzando en materia laboral antes de las elecciones del 29 de noviembre. En este caso, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5,3 % para 2027, hasta alcanzar los 1.286 euros brutos al mes en catorce pagas.

De esta forma, el salario mínimo se ha incrementado un 75% desde la llegada al Gobierno de Díaz en 2018. Se trata de un nuevo incremento que supondrá para más de 2,7 millones de trabajadores un total de 65 euros más al mes y hasta 910 euros de diferencia al año.

Por ello, la ministra ha querido recalcar el trabajo realizado por su cartera hasta la fecha, haciendo un balance positivo de los siete años al frente del ministerio.

Yolanda Díaz hace balance de su trabajo

Tras conseguir aprobar diversas normativas a favor de los empleados de este país, la ministra de Trabajo ha hecho referencia a los numerosos avances en materia de empleo desde su llegada.

En la rueda de prensa, Díaz ha repasado algunas de las principales normas impulsadas en esta última legislatura. Las más destacadas han sido la reforma del subsidio por desempleo, la reforma completa del Estatuto del Artista, la reforma de la discapacidad, la Ley de Economía Social, la ampliación de los permisos retribuidos hasta las 22 semanas y 32 semanas para familias monoparentales, así como las normas sobre igualdad retributiva y condiciones laborales transparentes aprobadas hoy.

Además, en el tintero quedan la reducción de la jornada laboral y el registro horario, dos normativas que están pendientes de ser aprobadas en el Congreso de los Diputados. La ministra ha mostrado su confianza a sacar adelante ambas medidas asegurando que "hay productividad para ello".

La mejor situación laboral de la historia de España

En declaraciones para los medios de comunicación, Yolanda Díaz ha afirmado que España pasa por su mejor momento en materia laboral de la historia. Así, la ministra ha querido realizar un balance legislativo de su paso por el ministerio.

"Yo no voy a volver a la vida pública, lo vuelvo a decir, pero sí me siento muy orgullosa, en nombre del Gobierno de España, de que con este Gobierno tengamos la mejor situación laboral de la historia de nuestro país", ha apuntado la ministra, que regresará a la vida civil tras las elecciones.

Por otro lado, ha destacado que su ministerio ha aprobado más normas en esta última legislatura que en la anterior, a pesar de que durante la primera entraron en vigor grandes avances como la reforma laboral y la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

La subida del SMI, una medida feminista

Tras hacerse oficial la subida del salario mínimo, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reivindicado la norma como una medida feminista, así como ha confirmado que desde el partido "irán a por más".

A través de un vídeo publicado en Bluesky, ambos han asegurado que las sucesivas subidas del SMI son "una historia de éxito del Gobierno" de coalición progresista.

Asimismo, la líder de Sumar ha defendido gobernar para la gente trabajadora, mientras que Urtasun ha asegurado que subir el salario mínimo significa "gobernar para la mayoría" y que el Frente Amplio irá a por más.