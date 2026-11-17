La Policía Nacional ha remitido un nuevo informe a la Audiencia Nacional en el que señala hasta 97 conexiones entre personas vinculadas a las estructuras de seguridad de Marruecos y los responsables de los grupos digitales que promovieron las entradas masivas en Ceuta los días 30 y 31 de julio.

Según ha informado Eva Llamazares en Onda Cero, los investigadores han examinado las relaciones de 19 administradores y 32 integrantes de los grupos utilizados para difundir las convocatorias, especialmente a través de WhatsApp.

Entre los contactos detectados figuran personas relacionadas con las fuerzas policiales marroquíes, mandos de seguridad, responsables de inteligencia, miembros de la Gendarmería Real e incluso personal vinculado a la seguridad de los palacios reales.

La Policía considera poco habituales las conexiones detectadas

El informe, que ya está a disposición de la jueza María Tardón, recoge relaciones de distinta naturaleza entre los integrantes de los grupos digitales y las estructuras de seguridad marroquíes.

Los investigadores prestan especial atención a los administradores de las conversaciones de WhatsApp desde las que se difundieron mensajes animando a cruzar la frontera española.

"El patrón de vínculos con miembros de estas estructuras, incluso a través de perfiles de enlace, resulta poco habitual en usuarios convencionales", señala el documento policial.

La existencia de estos contactos constituye un nuevo elemento de investigación, aunque no demuestra por sí sola que las autoridades marroquíes organizaran o dirigieran las entradas masivas.

Un informe que contrasta con las conclusiones del CNI

Los hallazgos de la Policía Nacional se conocen después de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) remitiera a la misma magistrada un informe en el que asegura que no ha encontrado evidencias suficientes para atribuir al Estado marroquí la organización de los acontecimientos.

En su documento, fechado el 11 de noviembre, el CNI sostiene que no se ha podido acreditar que las entradas fueran resultado de una acción "instigada, planeada o coordinada" por las autoridades de Marruecos.

El servicio de inteligencia español reconoce la actividad de grupos que difundieron las convocatorias a través de redes sociales, pero afirma que no ha identificado una estructura de dirección centralizada ni una relación de cooperación acreditada con organismos estatales marroquíes.