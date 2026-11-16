El CNI no tiene evidencias de que la entrada a Ceuta fuera fruto de una acción marroquí

Un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) concluye que no se han obtenido hasta la fecha evidencias que permitan afirmar que la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio de fueran el resultado de "una acción instigada, planeada o coordinada por las autoridades marroquíes".

Así lo revela este informe presentado a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva de migrantes a Ceuta, y que señala que "hasta donde se sabe en estos momentos, la movilización fue el producto de un lIamamiento en redes sociales en el que no puede reconocerse la existencia de un único dinamizador, ni la vinculación de los que fueron detectados con el aparato del estado marroquí".

"Tras las investigaciones en profundidad realizadas por el CNI, no se han encontrado evidencias que permitan afirmar que organismos estatales marroquíes estén implicados en el diseño, puesta en marcha o coordinación de una acción con intenciones deliberadamente agresivas de este tipo contra España", destaca.

Comparación con anteriores entradas masivas

El informe del CNI compara estos hechos con anteriores entradas masivas en 2021 y 2024.

En este sentido, señala que mientras los acontecimientos de 2021 representaron de forma clara la utilización de la presión migratoria en un contexto de enfrentamiento diplomático, los de 2024 demostraron la capacidad de Marruecos para anticipar y contener una movilización.

Por su parte, en esta última entrada masiva se combina "una convocatoria digital de enorme alcance, con una permisividad y fallo en el control fronterizo de dimensiones excepcionales por parte de las autoridades marroquíes".

Así, como conclusión, el CNI subraya que mientras que el evento de 2021 fue un instrumento de la política exterior marroquí, buscando ejercer una presión sobre España, los sucesos de 2024 y 2026 reflejan vulnerabilidades linternas y una gestión reactiva de las fuerzas de seguridad.

Y observa dos constantes, como son la juventud de los migrantes y el protagonismo de los ciudadanos marroquíes, carencias económicas que sitúan a los candidatos en una posición de vulnerabilidad, haciéndolos fácilmente manipulables para la movilización y un aprovechamiento recurrente de las fechas festivas para realizar convocatorias.

La Guardia Civil establece cinco hipótesis

En la causa, la Guardia Civil también incorpora varios informes remitidos al Estado Mayor en los que establece cinco hipótesis sobre las causas de la entrada de miles de migrantes.

La primera plantea el uso de la inmigración como vector híbrido por parte de Marruecos para presionar a España tras el restablecimiento de relaciones hispano-argelinas; la segunda apunta a una relajación policial intencionada para evitar proyectar imágenes represivas durante la festividad marroquí y la tercera contempla la posible injerencia de un actor externo.

La hipótesis cuatro sostiene que las Fuerzas de Seguridad Marroquíes sufrieron un desbordamiento y la última analiza un aplazamiento deliberado de la toma de decisiones por parte de la cúpula alauí mientras concluían los actos reales, confiando en resolver la crisis con la devolución rápida de sus nacionales.

Como hipótesis "más probable", aunque no la única, la Guardia Civil establece la "confluencia de multitud de factores potencialmente desconcertantes, de una forma súbita en muy poco tiempo, con un parámetro de oportunidad, muy dinamizado en redes sociales, que influyeron decisivamente en un grupo social altamente vulnerable, psicosocialmente descontento y emocionalmente expuesto al cambio, desbordando las previsiones y los recursos disponibles, a uno y otro lado de la frontera".

Considera el informe que "el desencadenante inicial" fue el aumento de la presión migratoria motivado por la Sentencia del Tribunal Supremo que anuló los rechazos en frontera de quienes entran a nado sin elementos de contención física junto con el efecto amplificador en redes sociales.

Los investigadores determinan que de las cinco hipótesis la "más peligrosa" pero también "poco probable" es la primera: que las autoridades de Marruecos hubiesen instrumentalizado la inmigración como vector de presión hacia España y contra sus intereses.

"A pesar de los precedentes, el hecho de no haber declaraciones institucionales de ninguna autoridad marroquí contra España, y por las palabras que Mohammed VI trasladó en su discurso sobre Marruecos y su fiabilidad como socio internacional, no se concuerda con lo sucedido", asegura el informe.