Continúan las declaraciones en el marco del 'caso Leire'. La próxima semana será turno de Cintia Rocho, líder del clan 'Los Rochos' y quien aseguró que el exjuez Luis Sáenz de Tejada le habló de "eliminar" a Beatriz Biedma, la jueza que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Sin embargo, antes de declarar frente al magistrado de la Audiencia Nacional, Rocho ha presentado un escrito reclamado escolta policial como medida de protección frente a supuestas "amenazas de muerte" que está sufriendo.

La testigo afirmó ante la UCO que el exjuez le habría pedido actuar contra Biedma con el objetivo de silenciar y desactivar la causa que afectaba al Gobierno. No obstante, detrás de dicha maniobra se encontraría la propia Leire Díez.

"Solicito que se acuerde con carácter urgente un dispositivo extraordinario de protección policial, adecuado al riesgo que se determine, que incluya mi conducción escoltada por agentes de la autoridad a la sede judicial, la protección durante mi llegada y acceso, mi permanencia en una dependencia reservada y custodiada hasta ser llamada a declarar y la protección de mi salida y traslado posterior a lugar seguro", ha indicado al juez en un escrito enviado este miércoles.

Temor por su vida

Ante su inminente comparecencia, Cintia Rocho pide al juez Pedraz ser escoltada durante su camino a la Audiencia Nacional. Según ha explicado, "durante años" viene sufriendo "amenazas de muerte", algo que se repitió con su marido y su padre, tal y como ha aportado en el escrito.

A ello se suma el homicidio de una persona ocurrido recientemente en Badajoz, lo que ha provocado que incremente el temor por su vida de la testigo. "Suceso que ha incrementado de manera especialmente intensa mi temor por mi vida e integridad física y que, unido a las amenazas que vengo padeciendo y a la difusión pública del señalamiento, refuerza la necesidad de solicitar una valoración urgente del riesgo y medidas extraordinarias de protección".

A pesar de este último acontecimiento, Rocho ha subrayado que no existe una "vinculación acreditada entre dicho homicidio y las amenazas sufridas", así como no puede "atribuir su autoría a ninguna de las personas investigadas en las diligencias".

Escolta policial hasta su llegada

La testigo asegura que tiene intención de comparecer y colaborar y, para ello, pide un dispositivo de seguridad que no se limite al interior de la dependencia en la que debe declarar, sino que comprenda el traslado, la llegada, el acceso, la permanencia y la salida de la sede judicial.

En concreto, Rocho reclama ser trasladada hasta la Audiencia Nacional "con escolta de agentes de la autoridad, desde el punto que se determine reservadamente", y que se garantice "de manera extraordinaria" su seguridad "durante la llegada y el acceso, con las medidas operativas que los responsables policiales consideren adecuadas".

Por otro lado, otra de sus exigencias es estar acompañada durante su declaración por Raúl Montaño, el letrado presente durante su declaración ante la Guardia Civil.

Así las cosas, Cintia Rocho deberá presentarse ante Pedraz a pesar de que Sáenz de Tejada intentara evitar la declaración. El juez rechazó el martes su recurso al estimar que la mujer "podría poseer conocimiento directo o indirecto sobre hechos relevantes"