Andrés Hurtado, el murciano que encontró el cuadro de Sorolla extraviado en Sevilla: "Cuando vi la tasación me pasmé"

Carlos Alsina ha conversado en Más de uno con Andrés Hurtado, el murciano que encontró en una calle de Sevilla un cuadro de Joaquín Sorolla por el que habían puesto una denuncia de robo. Andrés ha asegurado que la mayoría de las reacciones que ha recibido tras conocerse su historia han sido positivas, aunque también ha habido personas que "dicen que es mentira".

Durante la entrevista ha relatado que encontró el cuadro el pasado sábado en Sevilla, "tirado en un macetero". Según ha explicado, había visto cómo unos jóvenes que celebraban el Orgullo lo habían dejado allí. Fue el lunes, al buscar información con su teléfono móvil, cuando descubrió que la obra podía tener un importante valor económico. Entonces decidió ponerse en contacto con una casa de subastas de Madrid, que le confirmó que el cuadro era auténtico.

Al día siguiente recibió una primera tasación que situaba su valor entre 40.000 y 150.000 euros, al tratarse de una obra perteneciente a una colección muy particular de los últimos cuatro años de vida del pintor. "Cuando vi la tasación me pasmé", ha reconocido.

Una vez regresó a Murcia, conoció la noticia de que se estaba buscando un cuadro robado. En ese momento llamó inmediatamente a la Policía para informarles de que el cuadro no había sido robado. "Al momento me creyeron", ha explicado. Andrés ha explicado que este miércoles la Policía acudió a su domicilio para recoger el cuadro y devolvérselo a su propietario legítimo.

Sobre cómo acabó la obra abandonada en la calle, Andrés sospecha que detrás del robo había un interés económico. "Creo que había gato encerrado", ha afirmado, convencido de que alguien pretendía vender el cuadro "para pasar un buen verano".

Lo primero que llamó su atención cuando encontró la pintura no fue la firma, sino el marco. "Era un marco así como barroco, dorado, muy chulo", ha recordado, al tiempo que ha asegurado que en un primer momento llegó a pensar en quitar lo que había dentro y quedarse solo con el marco.

Era un marco así como barroco, dorado, muy chulo

Una posible recompensa

Andrés también ha podido hablar con el propietario de la obra, quien le prometió recompensarle por su actuación. "Yo no le he dicho nada porque eso queda en la conciencia de las personas", ha explicado. Según ha contado, el dueño le envió un mensaje diciéndole que "cuando pase todo esto hablaremos". "Yo creo que es una manera de darme largas, pero tampoco me importa", ha añadido.

Todo un artista

Actualmente Andrés se encuentra en paro, aunque ha explicado que su profesión es el transformismo. Bajo el nombre artístico de 'Lola Montiel', interpreta a figuras como Rocío Jurado, Lola Flores o incluso la duquesa de Alba, de lo que ha ofrecido una pequeña demostración en directo durante su conversación con Onda Cero.