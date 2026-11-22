El sistema automático de transporte entre la T4 y su satélite T4S del aeropuerto madrileño de Barajas "ya opera con normalidad", una vez solucionada la incidencia técnica que ha sufrido este domingo y que ha provocado largas colas en ambas terminales.

Las aerolíneas que operan en estas terminales "están ajustando su operativa en la medida de lo posible para minimizar la afección a los pasajeros", ha informado Aena en su cuenta X.

Tras la avería sufrida por el tren entre la T4 y la T4S, que ha obligado a prestar el servicio con autobuses, su operador, Alstom, se puso a trabajar para solucionarla y normalizar cuanto antes el servicio.

El gestor aeroportuario ha recomendado a los pasajeros que tengan que realizar un vuelo internacional en la T4S acudir con antelación al aeropuerto.