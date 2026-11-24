A cinco días de la cita con las urnas el próximo 29N, el último Consejo de Ministros celebrado antes de los comicios ha aprobado una batería de siete medidas de carácter social, laboral y fiscal. Entre las principales destacan la prórroga del impuesto a la banca para, como ha destacado el Gobierno, destinar su recaudación a vivienda, las ayudas al transporte público, ampliación de los permisos por nacimiento y fallecimiento o la reducción de ratios en Educación Infantil.

La ministra portavoz, Elma Saiz, ha defendido que, pese a que faltan escasos días para las elecciones, el Ejecutivo sigue cumpliendo con la "hoja de ruta marcada en un acuerdo de legislatura". Es por ello, por esta "hoja de ruta", por la que el Gobierno ha continuado con su labor y, tras dos legislaturas y a cinco días de las elecciones, ha aprobado distinas medidas que llevaban tiempo barajando.

Reducción del número de niños por educadora en Educación Infantil

El Gobierno ha aprobado reducir a la mitad el número de bebés y niños que atienden escuelas infantiles, las que incluyen a niños de 0 a 3 años. Ahora, el Ejecutivo topa por ley a un máximo de cuatro bebés por educadora en las aulas de menos de un año, seis en las de uno a dos años y ocho en las de dos a tres años.

Esta reducción supone, según la Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles (PEEI), "la mayor bajada de las historia", ya que actualmente estas profesionales atendían hasta ocho o diez bebés de menos de un año por educadora, entre diez y 14 de uno a dos años, y entre 16 y 20 de 2 a 3 años. Una medida que entrará en vigor a partir del curso que viene 2027-2028.

Este mismo decreto contempla también la reducción de la ratio en Bachillerato, que será de 30 alumnos por profesor, y de la FP básica, un máximo de 15 por profesor.

Ampliación hasta 10 días el permiso por fallecimiento de familiares

Sobre esta medida que ha aprobado el Consejo de Ministros se amplía el permiso retribuido por fallecimiento de un familiar hasta los 10 días, frente a las entre dos y cuatro jornadas actuales que marca la normativa, al tiempo que incorpora una flexibilidad horaria en situaciones de cuidados paliativos y otorga un día libre para acompañar a una persona que se someta a la eutanasia. Estos diez días estarán a disposición del o la cónyuge, pareja de hecho o familiares de primer grado de consanguinidad.

También se amplía de dos a tres días laborables el permiso por fallecimiento en el caso de la muerte de un familiar de primer grado de afinidad y de segundo grado de consanguinidad o afinidad. En el caso de implicar desplazamiento, se suma la posibilidad de dos días adicionales, hasta un total de cinco.

En este caso, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha subrayado que es "una medida fundamental", ya que permite permitirá acompañar a las personas trabajadoras durante un proceso emocional complejo. Además, Díaz explicó que esta medida sitúa a España en línea con los países más avanzados en esta materia.

Ampliación a 20 semanas el permiso de nacimiento

Por otra parte, el Gobierno ha aumentado en una semana más, hasta un total de veinte semanas, el permiso por nacimiento y cuidado del menor para cada persona progenitora, adoptante, guardadora o acogedora. En el caso de las familias monoparentales pasarán de treinta y dos a treinta y cuatro semanas.

Esta semana adicional puede disfrutarse de forma acumulada o interrumpida hasta que el menor cumpla ocho años. Por tanto, se amplía de dos a tres semanas o de cuatro a seis en caso de monoparentalidad.

Ampliación de los descuentos al transporte público para 2027

Otra medida social anunciada es la relacionada con el transporte público y la amplaición de sus descuentos. En este caso, el Gobierno ha prorrogado los actuales descuentos al transporte público para 2027 mediante la aprobación de un real decreto-ley de medidas de promoción del uso de este transporte, dando continuidad así a las ayudas al transporte público que han estado vigentes durante 2026. Con esta prórroga se mantienen los descuentos y se continúa con el objetivo de fomentar el uso del transporte público a nivel local, autonómico y estatal.

En concreto, se mantiene:

Bonificación de abonos y títulos multiviaje para 2027. Se beneficiarán los menores y jóvenes, con la gratuidad infantil, el 50% de los títulos multiviaje para jóvenes y el 20% del resto de abonos en los servicios de su titularidad.

para 2027. Se beneficiarán los menores y jóvenes, con la gratuidad infantil, el 50% de los títulos multiviaje para jóvenes y el 20% del resto de abonos en los servicios de su titularidad. En los servicios ferroviarios , continuidad al abono mensual de 20 € en Cercanías y Rodalies, 10 € al mes para los jóvenes y gratuito hasta los 14 años. Además, el descuento en Media Distancia se mantiene en el 40% (jóvenes con el 50% adicional) y las líneas de Avant que estén recogidas en Obligación de Servicio Público se beneficiarán de un recorte del 50%. Además de la gratuidad para usuarios recurrentes del transporte ferroviario en Asturias y Cantabria.

, continuidad al abono mensual de 20 € en Cercanías y Rodalies, 10 € al mes para los jóvenes y gratuito hasta los 14 años. Además, el descuento en Media Distancia se mantiene en el 40% (jóvenes con el 50% adicional) y las líneas de Avant que estén recogidas en Obligación de Servicio Público se beneficiarán de un recorte del 50%. Además de la gratuidad para usuarios recurrentes del transporte ferroviario en Asturias y Cantabria. En el autobús de competencia estatal se mantienen en las concesiones estatales el abono infantil gratuito, el de 10 viajes tendrá el 40% de descuento; el mensual, el 50%; y el joven, el 70%.

se mantienen en las concesiones estatales el abono infantil gratuito, el de 10 viajes tendrá el 40% de descuento; el mensual, el 50%; y el joven, el 70%. También se mantiene el Abono Único , con un precio mensual de 60 euros, 30 euros para los jóvenes.

Ampliación de las ayudas a residentes no peninsulares, con 589 millones de euros de ayudas en transporte aéreo, 91 millones en transporte marítimo y 40 millones para el transporte extrapeninsular de mercancías.

Prórroga del impuesto a la banca hasta 2027 para vivienda

Como ya anunció Pedro Sánchez en Julia en la onda de Onda Cero, el Ejecutivo ha ampliado el impuesto a la banca hasta 2027, un año más de lo previsto inicialmente. Con este impuesto, el Gobierno espera recaudar 1.400 millones de euros para dedicarlos a políticas de vivienda. Como han informado tras el Consejo de Ministros, desde que existe este impuesto, las entidades financieras han abonado 5.723 millones de euros

Un impuesto que se creó a finales de 2024 y, en principio, iba a estar en vigor tres años -2024, 2025 y 2026-, pero ahora el Gobierno ha decidido extenderlo un año más.

Rebaja del IRPF para autónomos y cambios en el IVA

Otra de las medidas fiscales aprobadas por el Consejo de Ministros es la rebaja del IRPF a los autónomos y la puesta en marcha de un régimen especial de IVA para aquellos que facturen menos de 85.000 euros.

Como han explicado en rueda de prensa, el real decreto ley aprobado incrementa del 5 % al 10 % la deducción por provisiones y gastos de difícil justificación, al tiempo que amplía el límite máximo de la deducción de 2.000 a 3.000 euros, con efecto en el ejercicio 2026. Además, la reducción por rendimiento neto de los autónomos que tributan por el régimen de módulos se amplía del 5 % al 10 % en este ejercicio.

Aprobación del límite a la TAE de los créditos al consumo

Este real decreto ley establece un tope general transitorio del 22 % TAE para los créditos al consumo, que también se aplicará como límite nominal a las tarjetas revolving ya existentes, y fija reglas estrictas para los microcréditos o préstamos de alto coste, que deberán poder devolverse en al menos tres cuotas mensuales con un interés máximo del 6 % mensual y una comisión tope de 15 euros.

La norma reserva la concesión de estos productos a entidades supervisadas por el Banco de España, restringe la publicidad que incentive el endeudamiento y regula la figura de los compradores y administradores de créditos para proteger al deudor.