La Comisaría de la Policía Nacional de Palencia está siendo inspeccionada por técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos (Tedax) después de haber sido atacada con el lanzamiento de cócteles molotov, que no han provocado daños personales.

Ocurría en torno a las 06:30 cuando uno de los agentes en ese cambio de turno observaba cómo se lanzaban tres objetos tres cócteles molotov contra la fachada trasera de la comisaría de Policía Nacional y un cuarto que sí ha explotado y que ha provocado un pequeño fuego en el exterior del recinto aunque no se han registrado daños ni personales ni materiales.

El entorno del recinto policial está acordonado y la calle Pedro Berruguete está cortada al tráfico como consecuencia de que en el entorno han localizado una mochila que contenía más artefactos, según han explicado fuentes de la investigación y de la Subdelegación del Gobierno.

La investigación policial ya ha comenzado para tratar de esclarecer lo ocurrido e identificar al autor o autores del ataque. En la zona ya se encuentran miembros de la Unidad Canina y de los TEDAX procedentes de Valladolid y se ha activado lo que se conoce como Circular 50 por ataque terrorista y también la denominada Operación Jaula para intentar conocer y descubrir al autor o posibles autores de ese lanzamiento.

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