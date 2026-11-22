El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Gobierno va a enviar "un requerimiento" a la Comunidad de Madrid para que "revoque las instrucciones que atentan contra uno de los derechos más importantes del profesorado", en referencia al derecho a la huelga. Cabe destacar que el profesorado de la Comunidad de Madrid lleva en huelga desde el pasado 14 de octubre.

Así lo ha anunciado en su cuenta de X en la que Sánchez ha comparado el documento enviado por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de Madrid con el que se enviaba durante la dictadura para "perseguir y censurar la libertad ideológica". "No es un fake, no es una exageración, es la represión volviendo a nuestras vidas", ha expresado el candidato socialista a la reelección.

La Comunidad de Madrid pretende hacer lo mismo en pleno siglo XXI

En la publicación se pueden observar dos documentos. El de la izquierda, en palabras de Sánchez, es "un formulario de denuncia" que utilizaba el franquismo para perseguir y censurar la libertad ideológica, mientras que el de la derecha es el documento "con el que la Comunidad de Madrid pretende hacer lo mismo en pleno siglo XXI".

El documento de la época franquista es el que rellenó el Ayuntamiento de Bañuelos de Bureba (Burgos) sobre Antonio Benaiges i Nogués, el profesor cuya historia inspiró la película 'El maestro que prometió el mar'. Benaiges fue destinado a esta localidad y en la escuela rural implantó las técnicas de la pedagogía Freinet, entre ellas, el uso de una imprenta o clases fuera del aula. En 1936, tras el estallido de la Guerra Civil, fue detenido y fusilado en los montes de la Pedraja (Burgos) y sus restos fueron exhumados en 2010.

Comparación de ambos documentos

En el formulario de la época franquista se pueden leer preguntas tipo "¿En qué relaciones estaba o está este maestro con las autoridades? ¿Y con el vecindario? ¿Se mezcló en asuntos de obrero del campo? ¿Su conducta es digna de un maestro? ¿Qué significación política tenía este Maestro? ¿Simpatizaba con la política izquierdista? ¿En la escuela hizo propaganda de izquierdas? ¿Cantó con los niños 'La Internacional' o algún otro himno parecido?"

En comparación, el documento enviado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tiene un apartado 3 llamado 'Tipo de incidencia' en el que la dirección del colegio puede marcar opciones como "Transmisión a los alumnos de opiniones políticas, ideológicas o sindicales para que las compartan", "petición o invitación a los alumnos para sumarse a protestas, huelgas, concentraciones, recogidas de firmas o campañas relacionadas con un conflicto", "comentarios o señalamientos ante los alumnos o las familias sobre compañeros que hacen huelga o que trabajan", "uso de los canales del centro para difundir posiciones de parte", "pancartas, carteles, murales o símbolos en espacios de los alumnos colocados por el personal del centro", "materiales didácticos o de propaganda".

Este documento forma parte de uno más amplio de 11 páginas titulado 'Instrucciones de la Viceconsejería de Política y Organización Educativa sobre el deber de neutralidad institucional y docente ante los alumnos de enseñanza no universitaria' y fue enviado el pasado 20 de noviembre a todas las direcciones de los centros públicos no universitarios de la Comunidad.

Ayuso llama "garrpatas" a los profesores en huelga

En el escrito se indican aquellas restricciones que, según el Gobierno de Ayuso, "garantizan la neutralidad y que los profesores cumplan su función de educar y no adoctrinar". Además, define el adoctrinamiento como "la utilización de la posición docente o de los medios del centro para imponer, promover o recabar la adhesión de los alumnos a una opción política, ideológica o sindical determinada".

La Comunidad de Madrid no se ha reunido con los profesores en huelga y la presidenta Ayuso ha cargado en varias ocasiones contra ellos, llamándoles "garrapatas" que "viven de lo público". Además, les ha acusado de "traición". "Viven de lo público, poniéndose una camiseta donde dicen 'viva lo público', para vivir de lo público, no para que lo público mejore", ha espetado.