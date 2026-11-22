Muy buenos días a las Cecilias y a los músicos, porque esa santa, Santa Cecilia, es su patrona.

La música de la semana que termina ha sido cualquier cosa menos armoniosa y la semana que empieza, última de la campaña, parece que no va a ser mejor, aunque será la que usen los indecisos —si es que los hay— para ver qué introducen en la urna.

Piensen que uno a uno no somos nada, pero que cuando nos metemos en la tribu, entonces, como dice Patty Smith, 'people have the power'. Recuerden que hay un tecno bro americano, Peter Thiel, el CEO de la empresa más importante en defensa y control, que considera la democracia un engorro porque la gente no sabe lo que le conviene.

Esa corriente peligrosa que busca la vuelta al despotismo está ahí y la mejor forma de desautorizarla es acudir a votar como si no hubiera un mañana. Porque en realidad es lo que muchos quieren: que no haya un mañana en que los ciudadanos podamos escoger.

Y, cambiando de tercio, si nos han escogido a nosotros para pasar las primeras horas del domingo, no se arrepentirán porque tenemos mucha juerga y mucha sabiduría. Juntas y revueltas, que es como aparecen en la vida.

Foto: Onda Cero