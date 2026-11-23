El Tribunal Supremo ha acordado aplicar la ley de amnistía, dos años después de su entrada en vigor, al expresidente de Cataluña y líder de Junts, Carles Puigdemont, que se encontraba procesado por un delito de malversación, lo que supone el punto final al caso del 'procés', que se abrió a raíz del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. A través de un auto la Sala de lo Penal declara extinguida la responsabilidad penal de Puigdemont, que no llegó a ser juzgado porque huyó de la justicia, así como la de los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, que se encontraban en la misma situación.

"Se declara el sobreseimiento libre de los hechos por extinción de la eventual responsabilidad penal por amnistía de Carles Puigdemont, Antoni Comín y Lluís Puig, cuyo procesamiento se dejó sin efecto en la misma resolución de conclusión del sumario", concluye el magistrado Manuel Marchena, que presidió el juicio del proceso independentista catalán que tuvo lugar en 2019, cuando encabezaba la Sala de lo Penal.

Marchena sigue así los pasos del magistrado instructor de la causa, Pablo Llarena, que a principios de noviembre dio carpetazo a la causa sobre Puigdemont, Comín y Puig al considerarlos amnistiables después de que el Tribunal Constitucional avalara el perdón para la malversación y ordenara al Supremo aplicarles la ley. Ya en octubre, Llarena había levantado las órdenes de detención que tenía vigentes. Tras esa decisión del Constitucional, el Supremo aplicó la amnistía al exvicepresidente catalán y líder de ERC, Oriol Junqueras, y a los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

Junqueras ve "maravillosa" la amnistía a Puigdemont

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha subrayado, sobre esta amnistía, que le parece "maravilloso" que el Tribunal Supremo haya aplicado finalmente la amnistía al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, asegurando que "es lo que toca, es lo que es justo" y lo celebró "con entusiasmo".

En este sentido, Junqueras destacó que "las condenas de cárcel, los exilios y la represión son y han sido una injusticia manifiesta, han sido una injusticia durante muchos años, por tanto, todo lo que restaure la justicia es positivo". "Nosotros lo celebramos con entusiasmo y nos alegramos muchísimo", agregó.

En este sentido, hace unos días, el portavoz de ERC en el Congreso y cabeza de lista del partido por Barcelona a las elecciones generales, Gabriel Rufián, rechazó recibir a Puigdemont cuando vuelva a Cataluña, aunque algunos dirigentes de esta formación ya han dicho que ellos sí acudirán a recibirlo. El expresidente catalán deberá decidir ahora la fecha de su regreso.