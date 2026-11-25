Se ha hablado mucho del papel de Televisión española en estos comicios, más después de que la Junta Electoral apercibiera con un expediente sancionador a una de sus presentadoras por preguntarse si la extrema derecha debiera tener un hueco en la tele pública. Lo que sorprende es que considerándola una televisión de modelo norcoreano, aún ayer aquí en Más de Uno, Alberto Núñez Feijóo estuviera pensándose si acudir allí a una entrevista precisamente en La Hora de la 1.

Televisión Española nunca fue neutral y cuando quizás fue más aseada sería durante la época de Zapatero. Eso sí cabe imputársele al expresidente, que fue el único que impuso un modelo que dotaba de mayor autonomía a la tele pública o, dicho de otro modo de una menor capacidad de mangoneo al gobierno.

Lo que ocurre es que si la garantía que ofrece el PP de lo que puede hacer con televisión española son sus medios autonómicos, difícilmente resultará creíble. No hay mejor promesa que la propia gestión y en este caso más bien obra en su contra.

Dicho esto, el modelo de ahora de Televisión Española es del todo novedoso, antes la manipulación se colaba con mayor o menos sutileza en las escaletas, lo de ahora es una regurgitación continua del argumentario oficialista, con tertulias completamente decantadas y conductores que actúan como portavoces oficiosos y a veces ni siquiera oficiosos porque contestan a las interpelaciones al gobierno como si los interpelados fueran ellos.

Decía que se había hablado mucho de Televisión Española y en realidad sólo es una expresión muy llamativa pero mínima de una forma de hacer política y que se resume en que toda la cúpula de la SEPI, tres presidentes y siete altos cargos están bajo investigación.

La SEPI es el brazo inversor del Estado y durante este mandato se ha utilizado con tal discrecionalidad que un día el más alto directivo de Telefónica entró en la Moncloa y fue despedido de su cargo por un empleado del presidente. Por el director de la oficina económica de la Moncloa.

Del uso que se ha hecho del dinero de los españoles podría dar cuenta la autopsia que se le haga a Plus Ultra. Digo autopsia porque la aerolínea es un cadáver y de hecho ya estaba desahuciada para la vida cuando se le inyectó un suma millonaria que nunca habría podido devolver. La noticia de su cierre definitivo ha sido asimilado con tal naturalidad que indica que a todo se acostumbra uno, incluso a pagar las fiestas ajenas.

Por qué se consideró estratégica una compañía con un par de aviones alquilados y una ruta deficitaria a Venezuela, es algo tan inexplicable que quizás solo se entienda por las mordidas que sus directivos dicen haber tenido que pagar para que eso ocurriera. Ya ven que las joyas de Zapatero puede ser tan deslumbrantes que nos cieguen para ver lo fundamental.

Respecto de la naturalidad con la que se asume lo anormal. Hoy los periódicos informan de un nuevo Consejo de Ministros que en campaña moviliza enorme partidas de dinero y generosas y expansivas medidas para comprar el voto de los ciudadanos. Pero informan de ello como si se tratara de un Consejo de Ministros ordinario, cuando el Parlamento está disuelto y lo españoles elegirán su nueva composición y por tanto un nuevo gobierno en tan sólo cuatro días.

Esto de aprobar un aluvión de medidas sociales, como dice El País, 30mil millones para arañar votos, como dice ABC, es mucho más grave que pedir el voto directamente desde la sala de prensa de la Moncloa. También demuestra una concepción un tanto rácana del ciudadano y un tanto estúpido.

Porque cómo se puede llamar a aquel que agradece los regalos que le hacen con su propio dinero: pues estúpido. Porque además no hace falta ser demasiado suspicaz para maliciarse por qué se ha esperado al último consejo de ministros del mandato, al borde mismo de los comicios, para aprobar suculentas medidas.

Es más, el ciudadano en realidad debería penalizar eso porque está comprometiendo su futuro en un ejercicio de irresponsabilidad. Puede que Sánchez ya haya asumido la imposibilidad de revalidar gobierno y por tanto haya asumido que será otro quien tendrá que gestionar las consecuencias de lo que ahora hace.

Lo de ayer fue un "supermartes social" con una traca final de medidas. En la rueda de prensa de Moncloa comparecieron 4 ministros y de nuevo Yolanda Díaz. Esta vez ofrecieron una imagen de calculada armonía muy diferente a la de la semana pasada.

Y esto ocurre justo cuando Bruselas le acaba de dar un tirón de orejas a España por gastar tanto. O por gastar mucho más de lo pactado con la Comisión Europa. Calcula que nuestro país va a cerrar el año con un desvío de unos 5.100 millones de euros, sin contar con todo lo que se ha aprobado desde el 3 de noviembre. De modo que o hay un cambio de rumbo, es decir recortes o aumento de los ingresos, o en primavera nos enfrentamos a la apertura de un expediente por déficit excesivo.

Primera tarea para el Gobierno que salga el domingo. Lo tendrá que tener en cuenta cuando se ponga a elaborar los presupuestos. Valdis Dombrovskis es el comisario europeo de economía.

Así que este es legado que dejará el gobierno saliente al gobierno entrante, al que obligaría o a recortar o a subir impuestos y, cuando lo haga, se le criticará sin piedad. Es la rueda del populismo. Claro que habría algo peor que esperarse al último Consejo de Ministros para marcarse un supermartes social y es esperar a estar en funciones, después de las elecciones, para aprobar un indulto. Eso sí que sería un remate a la altura