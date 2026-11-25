ELECCIONES GENERALES

Última hora del día 13 de campaña electoral, en directo: Feijóo celebra un gran mitin con Ayuso en Madrid mientras los candidatos preparan el debate del jueves

La campaña electoral entra en su recta final este miércoles 25 de noviembre, con nuevos actos de los principales partidos, mítines por todo el país y la mirada puesta en el debate electoral del jueves. Sigue en directo la última hora, la agenda de los candidatos y todas las novedades de la jornada.