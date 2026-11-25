Última hora del día 13 de campaña electoral, en directo: Feijóo celebra un gran mitin con Ayuso en Madrid mientras los candidatos preparan el debate del jueves
La campaña electoral entra en su recta final este miércoles 25 de noviembre, con nuevos actos de los principales partidos, mítines por todo el país y la mirada puesta en el debate electoral del jueves. Sigue en directo la última hora, la agenda de los candidatos y todas las novedades de la jornada.
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El 25N llega en plena campaña electoral: qué proponen los partidos contra la violencia machista
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Las urnas de cartón y el temor a que no se acepte el resultado: la limpieza de las elecciones del 29N entra en campaña
Las dudas del PP sobre el voto exterior y las advertencias de Sánchez ante una posible negativa de PP y Vox a aceptar los resultados abren otro frente electoral.
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