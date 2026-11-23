El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha elaborado su última previsión de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. El último barómetro del organismo presidido por José Félix Tezanos concede al PSOE una ventaja de 9,7 puntos sobre el PP, una estimación que contrasta con la mayoría de las encuestas privadas.

Qué pronosticó el CIS para las elecciones de 2023

El 5 de julio de 2023, el CIS publicó su encuesta preelectoral, que situaba al PP ligeramente por delante del PSOE, con un 31,4% frente al 31,2%. El organismo habló entonces de un empate técnico entre las dos principales fuerzas políticas.

Sin embargo, en su barómetro posterior de julio, el CIS invirtió las posiciones y colocó al PSOE como primera fuerza, con un 31% de estimación de voto, frente al 29,6% del Partido Popular.

También otorgaba a Sumar un 15,5% y a Vox un 11,7%.

Qué ocurrió finalmente en las urnas

Los resultados del 23 de julio fueron diferentes. El PP ganó las elecciones con el 33,1% de los votos y 137 diputados, mientras que el PSOE obtuvo el 31,7% y 121 escaños.

Por detrás quedaron Vox, con el 12,4% y 33 diputados, y Sumar, con el 12,3% y 31 escaños.

De esta manera, el CIS infravaloró el resultado del PP en 3,5 puntos y sobrevaloró el de Sumar en 3,2 puntos. En cambio, su estimación para el PSOE se quedó a siete décimas del resultado definitivo y la de Vox también presentó una desviación de siete décimas.

El instituto público tampoco acertó con el orden de los dos principales partidos en su último barómetro de julio, aunque sí había situado al PP ligeramente por delante en la encuesta preelectoral publicada a comienzos de aquel mes.

Qué dice el CIS para las elecciones del 29N

Tres años después, el organismo que preside Tezanos vuelve a ofrecer unas previsiones diferentes a las de la mayoría de las empresas demoscópicas privadas.

El barómetro publicado este lunes concede al PSOE un 34,4% de estimación de voto, frente al 24,7% del PP. Vox se sitúa en el 15,6%, mientras que Frente Amplio obtiene un 5,7%.

La ventaja de 9,7 puntos que el CIS atribuye a los socialistas contrasta con los sondeos privados publicados durante los últimos días, que, en su mayoría, sitúan al PP por delante del PSOE.

La encuesta se elaboró a partir de 8.034 entrevistas realizadas entre el 10 y el 17 de noviembre, por lo que no recoge las posibles variaciones posteriores al cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo del pasado jueves.