El fin de la campaña electoral llega acompañado de un acontecimiento marcado en el calendario para las distintas formaciones políticas. Este miércoles 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, situando la lucha contra la violencia machista en el centro del debate político.

Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, los partidos ponen especial énfasis en esta cuestión, más si cabe después de la polémica con las pulseras antimaltrato.

Por ello, las principales formaciones afrontan una jornada marcada por las reivindicaciones feministas y las diferencias sobre las políticas de igualdad. La cercanía de los comicios convierte el 25N en una nueva oportunidad para que PSOE, PP, Vox y Frente Amplio expongan sus posiciones sobre la violencia de género, las medidas de protección a las víctimas y el papel de las instituciones. Una jornada en la que, además de los actos y manifestaciones, las propuestas y los mensajes políticos adquieren especial relevancia en el tramo final de la campaña.

Qué propone cada partido para acabar con la violencia machista

Las políticas en materia de igualdad también van a cobrar una especial relevancia en la campaña electoral, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Cada formación plantea medidas opuestas para abordar el problema a través de sus programas electorales.

El PP aboga por garantizar la fiabilidad de los dispositivos telemáticos

La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha sido de las más críticas con la actuación del Gobierno en materia de igualdad en los últimos años. Es por ello que desde el grupo popular proponen diversas medidas para erradicar con la violencia machista.

Por un lado, el PP propone rendir cuentas cada año del cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a través de la supervisión continua de las fuerzas de seguridad.

Feijóo establece como medida estrella garantizar la fiabilidad de los dispositivos telemáticos que vigilan las órdenes de alejamiento gracias al traslado del sistema al Ministerio del Interior. Además, opta por integrar en VioGen los servicios asistenciales autonómicos y municipales para que Policía, Justicia y asistencia actúen coordinados.

También apuestan por el aumento de las unidades especializadas de Policía y Guardia Civil y reforzar la valoración del riesgo, aprobar una ley integral contra la trata de seres humanos para proteger a las víctimas y perseguir a las redes y la ampliación de la prisión permanente revisable para depredadores sexuales, pederastas y violadores reincidentes.

La estrategia del PSOE frente a las nuevas formas de violencia machista

Respecto al partido socialista, Pedro Sánchez incluye un conjunto de medidas para reforzar la lucha contra la violencia machista, con especial atención a la protección de las víctimas y a las nuevas formas de violencia digital.

Entre sus principales propuestas figura la aprobación de una Ley Orgánica contra la Violencia Vicaria, así como una nueva Estrategia Estatal contra las violencias machistas.

El Ejecutivo añade la formación obligatoria en violencia de género para jueces, operadores jurídicos y fuerzas de seguridad, además de garantizar la valoración forense del riesgo en todos los juzgados de violencia sobre la mujer. A estas iniciativas se suma la creación de unidades de atención y acompañamiento para familiares de víctimas de feminicidios y una red pública de salud mental especializada en trauma complejo.

No obstante, otro de los bloques destacados del programa es la violencia digital. El PSOE propone tipificar como delito específico la creación y difusión de deepfakes sexuales, exigir a las plataformas la retirada inmediata de imágenes íntimas difundidas sin consentimiento e introducir órdenes de alejamiento digital para los agresores. También apuesta por incluir las violencias digitales en la Ley Integral contra la Violencia de Género, más allá de las agresiones cometidas por parejas o exparejas.

El endurecimiento penal de Vox

Muy distinta es la posición de Vox en materia de igualdad. La formación de Santiago Abascal plantea en su programa electoral derogar las que denomina "leyes de género", al considerar que "criminalizan a los hombres", y sustituirlas por nuevas normas efectivas centradas en la protección de las mujeres víctimas de violencia, especialmente de maltrato.

Por ello, propone reforzar la prevención, la protección policial y judicial y la asistencia integral a las mujeres que sufran agresiones sexuales o violencia. Asimismo, establecen un endurecimiento de las penas, ampliando la prisión permanente revisable y rebajando la edad penal del menor para delitos violentos graves o agresiones sexuales.

Frente amplio pretende aumentar los fondos anuales

En cuanto a la formación liderada por Ada Colau, su abanico de propuestas también es amplio. El paquete de medidas recoge soluciones para combatir la violencia machista, con especial atención a la protección de las víctimas, la prevención y el refuerzo de los recursos públicos.

Entre las principales propuestas se encuentra aumentar un 10% el presupuesto anual destinado a combatir estas violencias y garantizar que las partidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género tengan carácter plurianual. También plantea elevar hasta el 5% del presupuesto no financiero del Estado la inversión en políticas de igualdad.

En el ámbito judicial, Frente Amplio propone suspender de forma cautelar y automática el régimen de visitas de los progenitores investigados por violencia machista, vicaria o sexual contra menores cuando exista riesgo, además de ampliar la definición de violencia vicaria e incorporar una evaluación específica del peligro para los hijos de las víctimas en el sistema VioGén. Respecto al control, apuesta por crear más juzgados de violencia sobre la mujer y reforzar los Centros de Crisis 24 horas.

El programa también contempla garantizar el acceso prioritario a vivienda pública para las mujeres víctimas, implantar la coeducación y la educación sexoafectiva en las aulas y reformar la legislación para perseguir la violencia digital machista generada mediante inteligencia artificial.

En materia de delitos sexuales, Frente Amplio defiende situar el consentimiento explícito como eje central, de manera que la violencia o intimidación sean agravantes y no requisitos para considerar que existe una agresión sexual.

El feminismo, dividido

Más allá de todas las políticas recogidas por los partidos, el 25N se vuelve a presentar con una clara división entre sus seguidores. Por un lado, marchará el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista a las 18:30 horas desde la confluencia entre las calles de Alcalá y Gran Vía para finalizar en la Plaza de España con el lema 'Paremos la barbarie'.

Media hora después, a las 19:00 horas, saldrá Comisión 8M, desde Neptuno hasta Sol, con el lema 'Contra las violencias machistas: derechos, vivienda y feminismo antifascista'.

Una división que no solo se podrá observar entre los feministas, sino que también será palpable entre los partidos políticos. Las formaciones repartirán su presencia esta tarde entre las dos manifestaciones convocadas en el centro de Madrid. PSOE y PP acudirán a la marcha del Foro de Madrid y el Movimiento Feminista, mientras que Podemos y Frente Amplio asistirán a la de la Comisión 8M.