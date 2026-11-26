Quedan dos días de campaña… y ha ocurrido ya lo que suele, que la campaña es una especie de agujero de gusano que te lleva a una realidad paralela y terminamos hablando más de la campaña en sí misma que de las verdaderas razones que se deberían dirimir en las urnas o sobre las que se debería discutir en los debates.

Si a este le va bien, si a este le va mal, si este ha conseguido insuflar moral de remontada o si el otro ha traicionado sus expectativas… Fíjense en cuánto tiempo parece que ha pasado desde el accidente de Urda… no el que ha pasado, que no se ha cumplido un mes… sino el que parece que ha pasado. Para las familias el tiempo permanece congelado desde entonces en aquel momento del terrible accidente y sin embargo para el resto casi parece que ocurrió en otro tiempo y en otro país.

Hoy los asuntos de campaña desplazan la crisis migratoria más grave que ha vivido Canarias probablemente en toda su historia.

Tiene razón el presidente canario Fernando Clavijo cuando habla de fracaso. Porque el Gobierno estaba perfectamente advertido del mes de noviembre que se avecinaba en la ruta que parte de Senegal y llega hasta El Hierro. Esto es muy parecido a los incendios, solo que lo que aquí se consume no es la foresta sino las vidas humanas.

Pero si se dice que los incendios del verano en realidad se apagan en invierno, el Gobierno no puede decir ahora que está hablando con los países de origen… ahora… cuando el flujo ya es imparable y deja un reguero de muerte que es imposible de medir. Es que no sabemos cuantos muertos se han hundido en el Atlántico. Se desconoce la cifra y estas son las tragedias más atroces, aquellas en las que no eres capaz ni siquiera de contar los muertos. Se calcula que el 20% de los que salen se quedan por el camino de esta travesía por la ruta migratoria más peligrosa del mundo.

Lo que sí sabemos es que hay historia insoportables como la de ese bebé de 4 días, que llegó a El Hierro. A la que su madre parió en un cayuco atestado y que pasó sus 4 días a bordo antes de llegar a la costa. La madre perdió mucha sangre pero no sólo se ha mantenido con vida sino que mantuvo con vida a la bebé, que ya se encuentra atendida.

Sí sabemos que El Hierro tiene 12mil habitantes y que sólo en noviembre han llegado 15mil inmigrantes. Que sus servicios de acogida están saturados, que se ha comprometido el sistema sanitario y que ya se ha convertido en una nueva Lampedusa, en la puerta de entrada que las mafias utilizan para la inmigración irregular.

Hoy hay un reportaje de Alberto Prieto en El Español en el que merece detenerse. Ya el título es muy elocuente: "El Hierro como Lampedusa y Lesbos: en 24 días han llegado 15.025 migrantes, 3.000 más que habitantes tiene la isla".

"La isla superó la marca este martes, con una media de 534 personas al día: la mitad vienen de Senegal, adonde Marlaska viajó sin éxito a principios de mes". "El Gobierno desoyó tres cartas de alerta de Canarias desde septiembre y Clavijo sigue exigiendo "pruebas" de que se ha pedido la asistencia de Frontex".

Esto es importante, porque lo que pide Clavijo es que el Gobierno demuestre que trató de utilizar todos los recursos a su disposición para evitar esta tragedia, con el despliegue de buques en las costas de los países de origen. Porque… si hace solo unas horas salió un teletipo de EFE que dice que: "El Gobierno defiende que la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) regrese con patrulleras y aeronaves a las costas de África Occidental para contener la salida de inmigrantes hacia Canarias". Es que es evidente que hasta ahora no había trabajado por el despliegue, a pesar de los insistentes avisos.

Clavijo se queja de que salvo el País Vasco y Navarra todas las CCAA están poniendo problemas para acoger a los inmigrantes que llega. Y se quejó de que Pedro Sánchez dijera ayer en una entrevista en Prensa Ibérica que la situación estaba “bajo control”. Después en TVE afirmó el presidente que esperaba que en cuestión de días todo pudiera estar normalizado.