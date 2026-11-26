ELECCIONES GENERALES

Última hora del día 14 de campaña electoral, en directo: Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau ultiman sus estrategias para el debate a cuatro

La campaña electoral entra en su recta final a tres días de las elecciones generales del 29 de noviembre. Los candidatos apuran las últimas horas antes de uno de los grandes acontecimientos de esta campaña: el debate a cuatro que enfrentará esta noche a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau. Los líderes centran buena parte de su jornada en preparar sus intervenciones y definir sus estrategias para una cita decisiva en la que abordarán cuestiones como la vivienda, la economía, las políticas sociales, la corrupción y la política exterior.