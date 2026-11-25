Marta García Aller ha entrevistado en La Brújula al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, un día después de que el martes 24 de noviembre se convirtiera en la jornada con más llegadas por mar a España: cerca de 2.100 migrantes en un solo día desembarcaron en la isla de El Hierro. Clavijo ha descrito las últimas 24 horas como "una auténtica locura" y ha advertido de que la situación no es puntual: "El problema es que no sabemos cuándo va a acabar. Llevamos así tres semanas desde la última reunión interministerial".

El presidente del Gobierno ha asegurado que se han puesto los recursos necesarios para tratar a los migrantes con dignidad. Clavijo lo niega. Ha explicado que muchos de ellos han tenido que dormir en el propio asfalto y que el Gobierno canario ha tenido que activar el plan de emergencias de Canarias para trasladar sanitarios desde otras islas. "No estamos teniendo los recursos para poder atenderlos con dignidad", ha lamentado.

No estamos teniendo los recursos para atenderlos con dignidad

Por eso ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Clavijo ha agradecido la rápida respuesta de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del teniente general de la UME, que estará mañana en El Hierro. E

El político canario ha descrito las últimas 24 horas en la isla como "una auténtica locura", al tiempo que agradecido el trabajo de todos los profesionales implicados. Ha mencionado de manera particular el caso de la mujer que dio a luz a una bebé en pleno trayecto y sobrevivió junto a su criatura durante cuatro días en alta mar. En este momento se encuentran ingresadas en el hospital de El Hierro, ha querido tranquilizar: "Están bien, afortunadamente ninguna corre peligro".

Para Clavijo, lo ocurrido demuestra que ha fracasado la cooperación de la Unión Europea y del Ministerio de Exteriores con los gobiernos de los países de los que salen los cayucos. Según ha explicado, la mayoría de quienes llegan son jóvenes de Senegal, Gambia y Guinea Conakry.

El presidente canario reclama más trabajo en origen: que España y la UE hagan valer su peso específico para que las autoridades de Senegal y Gambia se comprometan a controlar las salidas desde sus costas.

Obstaculación por parte del resto de comunidades autónomas

Clavijo también ha criticado la respuesta del resto de comunidades autónomas. "Salvo Navarra y Euskadi, nos estamos encontrando muchas pegas", ha denunciado, y ha precisado que esas dificultades llegan tanto de comunidades gobernadas por el PP como por el PSOE. "Nos gustaría encontrar un poco más de solidaridad", ha pedido.

Frente a ese abandono, ha reivindicado la respuesta de los canarios y ha recordado que el papa, en su visita a las islas, destacó la humanidad del pueblo canario. "Me siento tremendamente orgulloso de ser canario por la respuesta que se está dando a pesar de este abandono", ha afirmado.

Preguntado por el impacto de la crisis en la campaña electoral, Clavijo ha asegurado que en Canarias "hemos conseguido despolitizar esto" y ha apelado a la sensibilidad de todos los partidos. Aun así, ha admitido que le duele escuchar al presidente del Gobierno decir que todo está bajo control. "No podemos caer en la bronca. Habrá que dar respuesta y buscar soluciones", ha insistido.

hemos conseguido despolitizar esto

Esas soluciones, según el presidente canario, pasan por tres medidas: más recursos sanitarios, derivaciones rápidas a la península y una política exterior de la Unión Europea y de España que evite que los cayucos salgan.