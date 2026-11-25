Mientras los candidatos están centrados en la campaña electoral de las elecciones generales del 29N en la que, lejos de lo esperable, los debates en las últimas horas giran en torno a la limpieza del sistema electoral, en Canarias se ha superado de nuevo el récord de llegadas de inmigrantes en las últimas hora a la isla de El Hierro.

La isla canaria recibió este martes a 2.100 inmigrantes en 14 cayucos, entre ellos un fallecido y una niña de cuatro días nacida en el Atlántico, la cifra más alta para un solo día desde que hay registros en España, según datos recopilados por EFE en los servicios de emergencia en La Restinga.

Esos números incluyen, al menos, a 203 mujeres y 127 menores. Entre estos últimos hay un bebé unos cuatro meses y la niña antes referida que fue alumbrada en alta mar, durante la travesía de uno de los cayucos rescatados a 70 kilómetros de El Hierro por la Guardamar Calíope.

Es precisamente la historia de esa niña la que ha querido resaltar Rafa Latorre en Más de uno, cómo una bebé de sólo cuatro días de vida ha llegado a El Hierro con su madre que dio a luz en esa embarcación en medio del Atlántico en un cayuco que hacía la travesía más peligrosa del mundo.

"Sus primeros cuatro días los pasó a bordo de un cayuco atestado de gente y con su madre a punto de desangrarse", ha señalado Latorre, que ha hecho hincapié en el "milagro" que supone que la madre, a pesar de perder mucha sangre después del parto, se mantuviera no sólo ella con vida sino también a su bebé.

Concluye Latorre que "es la gran historia del día que encierra una historia trágica y recuerda el estado de desesperación en el que se encuentran todas estas personas para embarcarse en un viaje en el que muchos encuentran la muerte".

Presión migratoria sin precedentes

Es tan intensa la llegada de embarcaciones desde África Occidental que soporta este mes Canarias, que los récords en esta ruta migratoria con 32 años de historia duran ya poco más de una semana: el que ha quedado ya desfasado se estableció el pasado 14 de noviembre, con 1.580 personas en El Hierro, Gran Canaria y Tenerife.

El anterior databa de 2020, con 1.461 personas socorridas el 7 de noviembre, cuando el epicentro de las llegadas era Arguineguín (Gran Canaria), una cifra nunca vista desde la llamada crisis de los cayucos de 2006, año que se cerró con 31.678 rescatados.