Que los videojuegos son la narrativa del futuro no es una simple afirmación de los más cercanos al 'mundillo', sino que comienza a extenderse entre grandes profesionales de la comunicación. Es el caso del escritor Arturo Pérez-Reverte, quien recientemente ha defendido la magia de los videojuegos y su capacidad para contar historias de una forma más atractiva.

En una entrevista en Más de Uno junto a Carlos Alsina, Reverte habló sobre su cercanía con los videojuegos y como había logrado introducir diferentes conceptos del mundo 'gamer' en su nuevo libro 'La hipótesis más peligrosa'.

Dado el amor del escritor hacia los videojuegos y su insistencia en comprender este universo para entender cómo están cambiando las referencias culturales de los más jóvenes, Más de Uno emitió el pasado viernes una parodia sobre GTA VI con el propio Alsina y Reverte como protagonistas.

Reverte 'stremea' GTA VI en Twitch

Con motivo del lanzamiento de GTA VI, uno de los videojuegos más esperados de los últimos años, el programa emitió una sección cómica generada con inteligencia artificial simulando una conversación entre Alsina y Reverte sobre el juego en cuestión.

"Con el GTA VI tengo más hype que cuando me publicaron el primer Alatriste, hermano" comienza comentando Reverte en una charla ficticia con Alsina. "Ya le he dicho a la editorial que me dejen tranquilo los próximos tres meses que me lo pienso 'stremear' tranquilito en Twitch", continúa.

"¿Lo vas a jugar en la PS5 Pro, no?", pregunta Alsina, a lo que responde Reverte: "Hombre, claro. Me la pillé en el Game con lo que saqué del último libro", destaca el escritor.

Sin embargo, la sección no acaba ahí. Pérez-Reverte aparece interactuando con sus seguidores simulando emitir un directo en la plataforma 'Twitch' jugando al GTA VI. "Qué barbaridad de juego, hermano. Esto es cine, cine absoluto", subraya.

La reacción de Reverte a la comedia

Tras la emisión de la ficción, el escritor ha reaccionado al vídeo a través de sus redes sociales. En un mensaje en X, Reverte responde a la parodia cómica. "Que grandes, los sicarios de Alsina. Un abrazo, gamers", señala en su mensaje.

De esta forma, el también periodista ha mostrado su aprobación al vídeo generado con IA, mientras que numerosos seguidores han pedido que la recreación se haga realidad. Por su parte, Reverte ha respondido a varios comentarios dentro su mensaje en X, mostrando ser un aficionado más a los videojuegos.