El último Consejo de Ministros antes de las elecciones generales ha dejado una medida que afecta al permiso por nacimiento de un hijo. A cinco días de los comicios, el Gobierno aprueba la ampliación a 20 semanas de los permisos de maternidad y paternidad.

Se trata del aumento del permiso para cada progenitor, intransferibles y retribuidos al 100%. La vicepresidenta del Ejecutivo, Yolanda Díaz, ha destacado que en 2018 las madres tenían 16 semanas de permiso, mientras que los padres disfrutaban de solo 5: "Hoy, ambos tendrán el mismo tiempo porque criar es cosa de dos".

Quiénes se pueden beneficiar de la ampliación del permiso por nacimiento

Se podrán beneficiar los padres cuyos hijos nazcan a partir del momento en el que se publique la reforma en el Boletín Oficial del Estado. La medida no tiene carácter retroactivo, por lo que solo podrá ser disfrutada a partir de ahora.

Esta ampliación forma parte de las dos semanas extra que se dieron a los progenitores cuyos hijos nacieran a partir del 2 de agosto de 2024. Ahora, pasan a ser tres semanas extra, con la diferencia de que este periodo ampliado solo podrán disfrutarlo las madres y padres que tengan hijos desde la publicación de la medida en el BOE y hasta que los pequeños cumplan 8 años.

Desde que el Gobierno equiparó los permisos para madres y padres a 16 semanas, posteriormente se aumentó en una semana retribuida el permiso para los nacidos desde el 31 de julio de 2025. Después, para los nacidos a partir de ese 2 de agosto de 2024 se subieron a las dos semanas extra que ahora pasan a ser tres. En total, 20 semanas de permiso por nacimiento.

Así lo explicaba el Ministerio de Seguridad Social cuando se anunció la ampliación a las 19 semanas, a las que ahora hay que sumar una extra hasta que el hijo o hija cumpla ocho años: