El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha llamado "patriota de pandereta" al jugador del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, tras el polémico vídeo en el que le da de merendar parte de una lata de caviar a su hija pequeña, que tiene menos de dos años. "La única persona que me hace disfrutar quitándome media lata", dice el jugador en su Instagram.

El vídeo publicado por el lateral derecho ha generado multitud de críticas por parte de los usuarios, quienes lo ven como una exhibición de su riqueza. Entre ellos, Rufián, que ha sido muy contundente en su perfil de X: "Mientras haya gente así y gente que no tiene ni para darle una manzana a sus hijos, lucharemos porque estos patriotas de pandereta paguen más, mucho más".

Llorente no ha respondido a estas críticas, ni ha borrado el vídeo. Es más, al poco rato publicó una fotografía tomando el sol y comiendo un aperitivo en la mansión en la que vive.

El jugador lleva varios días envuelto en polémicas. Primero, sus publicaciones contra el Gobierno por el accidente de Urda. Después, por su oposición contra una propuesta de Frente Amplio. El partido de Ada Colau, si llega a Moncloa, pretende limitar las herencias a los 10 millones de euros como máximo. Una medida destinada a los ultrarricos.

Llorente se opone a que el Estado limite las herencias a 10 millones de euros

Llorente, cuando conoció la propuesta, publicó un mensaje criticando que el Estado decida "cuánto de lo que has construido durante toda tu vida tienes derecho a dejar a tus hijos". "Y el resto se lo quedan ellos, tócate los cojones", añadió. Incluso, ha amenazado con marcharse de España en algún momento si se da el caso.

El ministro de Consumo y miembro de Frente Amplio le respondió al día siguiente con un vídeo en el que explicaba que ese dinero se destinaría a "recursos para que la sanidad pública te cure si tienes un cáncer de piel, y para la educación pública, para enseñar ciencia, salud y sentido común". A su juicio, el futbolista ve mal la propuesta porque le afecta directamente: "Ve mal que subamos impuestos al 1% de la población que atesora más patrimonio que 18 millones de españoles juntos".

Llorente, por su parte, respondió con otro texto en Instagram en el que le decía al ministro que tiene "criterio propio", que es "perfectamente capaz de pensar" por sí mismo y, por ello, considera que la propuesta carece de "sentido común" y que Bustinduy actúa movido "por el odio".