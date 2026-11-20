La migración se ha convertido en uno de los asuntos centrales de la campaña electoral para los comicios del próximo 29 de noviembre. El cruce masivo de la frontera de Ceuta a finales de julio reavivó un debate que ya había ganado protagonismo durante los últimos meses y que ha vuelto a situar las políticas migratorias en el centro de las propuestas de los partidos.

Las formaciones concurren a las elecciones con modelos muy diferentes: desde el endurecimiento de los controles fronterizos y las condiciones de entrada que plantean PP y Vox hasta las medidas de regularización, acogida y ampliación de derechos que defienden PSOE, Frente Amplio y Podemos.

Vox: "Ni uno más" y prioridad nacional

Vox dedica un apartado específico de su programa a la inmigración, al que añade otro sobre la "prioridad nacional". La formación de Santiago Abascal sitúa el rechazo a la llegada de nuevos inmigrantes entre sus principales propuestas y vincula la inmigración con algunos de los problemas que más preocupan a la sociedad, como la vivienda y la seguridad.

"Ni uno más. Después de recibir a 5 millones de personas en 5 años, España no puede acoger a más inmigrantes", sostiene el programa electoral, que plantea prohibir las regularizaciones masivas y endurecer los requisitos para obtener la nacionalidad española.

La formación también propone repatriar a quienes se encuentren en situación irregular, impulsar la "remigración" de las personas extranjeras que vivan de subsidios y deportar a quienes cometan delitos graves o "hagan del delito leve su forma de vida". A estas medidas suma la eliminación de subvenciones a las ONG que, a su juicio, colaboren con el "efecto llamada" y el fin de la cooperación con los países que no colaboren con Europa en el control de los flujos migratorios.

En el apartado de prioridad nacional, Vox plantea dar acceso preferente a los españoles a los servicios públicos, limitar el Ingreso Mínimo Vital a los nacionales y suprimir las ayudas destinadas a inmigrantes en situación irregular. También propone establecer un gravamen sobre las remesas enviadas al extranjero.

PP: visado por puntos y cupos de entrada

El Partido Popular dedica el apartado 1.5 de su programa al control de las fronteras. La formación de Alberto Núñez Feijóo defiende combatir las redes que organizan las salidas irregulares mediante alianzas con los países de origen y tránsito. En este sentido, sostiene que "la migración ilegal no será respetable para nadie".

Entre sus principales propuestas figura la creación de un visado por puntos que valore la formación, la experiencia profesional, el conocimiento del idioma y el grado de integración de los candidatos. El PP también plantea establecer cupos anuales para fijar el número de personas extranjeras que podrán entrar en España, con el objetivo de impulsar la contratación en origen.

Al igual que Vox, los populares proponen prohibir las regularizaciones masivas. Además, contemplan la expulsión de extranjeros condenados por delitos sexuales, violentos o por multirreincidencia. Otra de sus prioridades es facilitar la devolución de los menores extranjeros no acompañados a sus familias en los países de origen.

PSOE: vías legales e integración

El PSOE defiende en su programa una política migratoria "humanitaria, ordenada, legal y segura". La formación pone en valor la ampliación de las vías legales para residir y trabajar en España y plantea vincular la gestión migratoria a las necesidades del mercado laboral europeo y al respeto de los derechos humanos.

Entre sus principales medidas figura un Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030, dotado inicialmente con 500 millones de euros, para favorecer la integración y promover la participación social, cívica y política de las personas migrantes.

El partido también propone reforzar el sistema público de acogida y asilo, con especial atención a los niños, niñas y adolescentes, y facilitar los procedimientos para que las personas extranjeras puedan acceder al mercado laboral. Su programa apuesta, además, por una política migratoria europea basada en la solidaridad, la responsabilidad compartida y la apertura de vías legales y seguras.

Frente Amplio: regularización permanente y cierre de los CIE

Frente Amplio dedica un apartado específico a las "migraciones y el antirracismo". La coalición plantea aprobar una Ley Integral contra el Racismo y culminar la regularización extraordinaria de 2026. Además, propone establecer un procedimiento permanente y reglado que permita regularizar la situación administrativa de las personas migrantes.

Entre sus medidas también figura eliminar las barreras administrativas que dificultan el acceso a derechos básicos y garantizar que las personas extranjeras puedan obtener una cita en las oficinas de extranjería en un plazo máximo de siete días.

En materia fronteriza, la coalición de partidos propone derogar el rechazo en frontera y prohibir las devoluciones ilegales encubiertas bajo la apariencia de "retornos voluntarios". También plantea cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y que las detenciones en frontera sean una medida de último recurso.

Podemos: derogar el pacto europeo y proteger las migraciones ambientales

Podemos apuesta por un cambio en la política migratoria europea. La formación propone derogar el actual Pacto Europeo de Migración y Asilo y rechazar las normas que, a su juicio, reduzcan las garantías de los solicitantes de protección internacional, favorezcan la externalización de las fronteras o conviertan el asilo en un mecanismo de expulsión acelerada.

El partido también plantea reconocer las migraciones ambientales, es decir, las situaciones en las que personas o comunidades se ven obligadas a abandonar su lugar de residencia por causas relacionadas con el medio ambiente.

En cuanto a la política exterior, la formación morada propone impulsar un nuevo Plan África basado en los derechos humanos, la democracia, el desarrollo sostenible y la soberanía de los pueblos. Su objetivo es sustituir las políticas centradas en la contención de la migración, la seguridad fronteriza y la extracción de recursos naturales por un modelo de cooperación que sitúe los derechos humanos en el centro.

Dos modelos de política migratoria

Las propuestas electorales dibujan dos grandes enfoques. PP y Vox sitúan el control de las fronteras, las restricciones a la regularización y las expulsiones entre sus prioridades, aunque Vox va más allá con su propuesta de prioridad nacional y la limitación de ayudas a extranjeros en situación irregular.

PSOE, Frente Amplio y Podemos, por su parte, ponen el acento en las vías legales de entrada, la integración, la protección internacional y la ampliación de derechos. Sin embargo, también presentan diferencias: mientras los socialistas defienden reforzar el sistema de acogida y la gestión ordenada de los flujos migratorios, Frente Amplio va más allá y apuesta por una regularización permanente, al igual que Podemos plantea derogar el pacto europeo vigente que avala el uso de centros de depotación en países extranjeros.