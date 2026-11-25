Los peritos judiciales que investigan el accidente ferroviario del pasado 19 de enero en Adamuz (Córdoba) en el que murieron 46 personas apuntan a la "rotura de la soldadura que une los dos tramos por una mala ejecución en la unión de dos de ellos" como una de las causas más probables del siniestro.

En su informe pericial de 81 páginas remitido al juzgado de Montoro (Córdoba) que instruye la causa del siniestro, los profesionales señalan que a pesar de que existe "bastante información aún no disponible, o pendiente de analizar", y que podría reorientar las hipótesis de las causas de la rotura del carril, ya apuntan a varias causas como más probables.

Concretamente, señalan que el accidente se pudo producir por la "rotura de la soldadura que une los dos tramos por una mala ejecución en la unión de dos de ellos", la "rotura de la soldadura por la cesión del terreno sobre el que se apoya la vía" y por la "rotura de la soldadura por efectos dinámicos originados o amplificados por las deflexiones del hilo 2 de la vía 1".

De igual modo, los peritos declaran que se han observado en el carril que estaba soldado "varias roturas" en el sentido del avance, "pero probablemente sea consecuencia del impacto de tren Iryo contra el mencionado carril".

Se detectó un bache

En concreto, indican que "ha quedado constatado que, según datos de la Guardia Civil, en el punto kilométrico 318,682 de la vía 1, hilo izquierdo en el sentido de la marcha, se detectó una cesión de 6,4 milímetros", precisando que "un descenso mantenido de 6,4 milímetros en un carril --un defecto geométrico vertical o 'bache'-- puede llegar a provocar el fallo o rotura de una soldadura en el carril opuesto, aunque no de forma directa, sino a través de la severa alteración de la dinámica del tren".

En este sentido, se puntualiza que si el 21 de mayo de 2025, la alineación vertical era "correcta", según acta de control geométrico, y en octubre de 2025 "se detectó un defecto de nivelación longitudinal de -6,4 milímetros, el asentamiento en ese hilo, de ese punto kilométrico tuvo que producirse entre ambos meses".

Al respecto, los peritos exponen que "ese nivel de alerta es del grado AL, en el que la vía sigue siendo apta para la circulación, no es necesario imponer inmediatamente una limitación de velocidad, pero se debe analizar la evolución del defecto y programar una actuación de mantenimiento, por lo que se debe incrementar la vigilancia o seguimiento del punto afectado". "El defecto pasa a considerarse significativo desde el punto de vista del mantenimiento", subrayan.

No tienen ninguna constancia del seguimiento de la evolución del defecto

Entretanto, declaran que no tienen "ninguna constancia del seguimiento de la evolución del defecto", a la vez que "en estos momentos se está pendiente de obtener, por parte de Adif, de las medidas de perfil realizadas en los meses previos al día del accidente en toda la zona de Adamuz".

La soldadura

Mientras, los peritos detallan que en el punto kilométrico 318,681, donde se produce el siniestro, "existe una soldadura que une dos tramos de carril con edades y características muy diferentes". "Uno, el más antiguo, de calidad 260 que data de los inicios de construcción de la vía", sostienen, para apostillar que "el otro, de calidad superior, 350, recién colocado en 2025". Esos dos tramos han quedado totalmente separados.

En esa rotura, "el tramo antiguo ha quedado sin apenas deformación y sobre sus traviesas". Y el tramo nuevo presenta un trozo suelto de unos 40 centímetros, y el carril totalmente tumbado hacia la derecha (en el sentido de la marcha), con el patín (parte inferior del carril) totalmente visible y arrancado de sus sujeciones sobre las traviesas.

Incongruencias en el informe sobre soldaduras

Por otra parte, remarcan "incongruencias" en el Informe Final de Soldaduras Aluminotérmicas, de las que ya advirtió en su momento la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), a lo que añaden que "en los partes diarios de las soldaduras sólo se identifica la presencia del soldador, aunque realmente las soldaduras las realizan un equipo, aunque este esté coordinado por el soldador acreditado".

"El trabajo de un equipo completo es lo único que puede permitir, que, en una jornada completa, que es la disponibilidad horaria en una noche, se puedan llegar a realizar seis, o hasta diez soldaduras aluminotérmicas", señalan, para agregar que "es de suponer que el soldador es el que controla la calidad de lo ejecutado por sus subordinados, pero estaría bien haber indicado a todas las personas que han intervenido en la ejecución de las soldaduras".

Al respecto, explican que "en ingeniería ferroviaria de alta velocidad, la interacción entre ambos carriles es constante debido a la rigidez de los ejes de los trenes y a la transferencia de masas".

En cuanto a las traviesas, los peritos afirman que "ya que en la zona de la rotura de la vía son reutilizadas, debe valorarse que fueron instaladas bajo la normativa (ya derogada), donde sólo se recogía la necesidad del ensayo de flexión y el ensayo de fisuración real".

Ausencia de balasto

Por otra parte, en un informe de la Guardia Civil del día 19 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, se explica que tras el visionado de la grabación en cabina realizada el 31 de octubre de 2025, se puede observar, como en la vía 1, al menos 28 metros antes del punto exacto de la rotura carril, en el kilómetro 318,681, la existencia en la zona central de las traviesas de una forma longitudinal de gran cantidad de balasto. Pero a su vez, resalta que, "concretamente en el kilómetro exacto de la fractura del carril, existe una ausencia de balasto, en al menos cuatro traviesas de la vía 1".

En relación a la información geotécnica de la zona, los peritos recogen en su avance de informe que "la acumulación de derrubios y la presencia de vegetación pueden terminar afectando el correcto drenaje de las cunetas, favoreciendo la retención de obstáculos, provocando puntos de acumulación de agua y erosiones en las márgenes de la plataforma".

De igual modo, los peritos detallan que "la zona del accidente estaba afectada por obras de distintos expedientes de mejora de la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla", precisando que "algunos de ellos estaban acabados y otros próximos a su finalización".

En cuanto a la información recibida de ellos, aseguran que "es muy dispar", porque "en algunos faltan los proyectos, en otra falta la documentación administrativa de tramitación, en otros los ensayos de control durante la ejecución, y la documentación relativa a si la obra está terminada y recibida, o bien en ejecución".

Ante ello, declaran que "en estos momentos se está a la espera de recibir y analizar información pendiente, aunque sí que se ha podido analizar la información disponible", entre ella, el expediente relacionado con la zona en cuestión.