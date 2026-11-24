La crisis migratoria que atraviesa El Hierro durante las últimas semanas queda reflejada en una imagen que permite hacerse una idea de la magnitud de las llegadas a la isla.

Una fotografía aérea reciente, cedida a Onda Cero y tomada con un dron, muestra decenas de cayucos acumulados en un terreno, algunos apilados unos sobre otros, junto a numerosos bidones y restos de embarcaciones.

La imagen muestra lo que se ha convertido en un auténtico 'cementerio de cayucos', con largas embarcaciones de madera distribuidas por una explanada en la que también se observa maquinaria pesada. Es una de las consecuencias materiales de la llegada de miles de personas a las costas herreñas durante noviembre.

El repunte migratorio ha puesto a prueba los recursos de una isla de apenas 12.000 habitantes, donde los equipos de emergencia, Salvamento Marítimo y los dispositivos de acogida llevan semanas atendiendo desembarcos continuos.

Decenas de cayucos acumulados en un terreno de El Hierro, en una fotografía aérea reciente tomada con un dron y cedida a Onda Cero. | Europa Press

Qué ocurre con los cayucos que llegan a El Hierro

El puerto de La Restinga es el principal punto de llegada de las embarcaciones que alcanzan la isla. Tras el desembarco y la atención inicial a sus ocupantes, los cayucos deben ser retirados para liberar espacio y permitir que continúe la actividad portuaria.

Las embarcaciones son trasladadas a instalaciones habilitadas para su almacenamiento y posterior tratamiento o desguace. Una de ellas se encuentra en el municipio de La Frontera, donde ya se había documentado la acumulación de barcos pesqueros utilizados en las travesías migratorias.

La retirada supone un desafío logístico añadido al dispositivo de recepción de migrantes. Los cayucos, muchos de ellos de grandes dimensiones, necesitan maquinaria para su traslado y espacios suficientes para permanecer depositados hasta que puedan ser desmontados.

Noviembre dispara las llegadas a la isla

La imagen se conoce en un momento de especial presión migratoria sobre El Hierro. Solo durante la madrugada y las primeras horas de este martes, cinco cayucos con alrededor de 900 personas han llegado a la isla, según los datos facilitados por Salvamento Marítimo a RTVE.

Estas llegadas se suman a las seis embarcaciones que alcanzaron El Hierro durante el lunes, con más de 600 personas a bordo.

El volumen de desembarcos ha aumentado de manera notable durante noviembre. Según las cifras recogidas por RTVE, alrededor de 11.000 migrantes habían llegado a El Hierro en lo que iba de mes, una cantidad cercana a la población total de la isla.

La situación también ha provocado dificultades en los dispositivos de acogida y atención a los menores migrantes no acompañados. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado al Gobierno central nuevas medidas para afrontar la saturación de los recursos disponibles.