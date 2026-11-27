El debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau ha comenzado con una condena a la violencia machista por parte de la candidata de Frente Amplio. Tras recordar que ya son 49 las mujeres asesinadas en lo que va de año, Colau ha pedido a sus tres compañeros que se sumaran a esa condena.

Sánchez y Feijóo han recogido el guante, pero Abascal ha evitado hacerlo en los términos solicitados por la exalcaldesa de Barcelona. Ha sido el primer enfrentamiento de una noche marcada por los reproches, las interrupciones y las acusaciones cruzadas.

Feijóo ha repetido la estrategia del cara a cara de la semana pasada: ataques directos y constantes a Sánchez, prácticamente sin confrontar con Abascal. El líder del PP ha vuelto a centrar sus intervenciones en la gestión del Gobierno, los casos de corrupción y los accidentes ferroviarios, además de plantear al presidente un reto: que quien no consiga gobernar después del 29N dimita, renuncie a su escaño y pierda el aforamiento. Sin embargo, ha cometido un error claro. "Y usted calladita", una expresión dirigida a Ada Colau, que según la pronunciaba él mismo se daba cuenta de la metedura de pata.

Sánchez, por su parte, ha mostrado una actitud más combativa que en el primer debate, aunque ha mantenido un tono generalmente contenido. Ha insistido en presentar las elecciones como una elección entre dos modelos políticos y ha utilizado la amenaza de los recortes y el avance de la ultraderecha como principales argumentos contra PP y Vox.

Los enfrentamientos han seguido principalmente la división entre los dos bloques políticos. Feijóo y Abascal han concentrado sus ataques en Sánchez, mientras el presidente y Colau han dirigido buena parte de sus críticas contra el líder popular. El PP y Vox han evitado confrontar directamente durante buena parte del encuentro, aunque en la izquierda también ha habido diferencias: Colau ha cuestionado al presidente por su gestión de la vivienda y su respuesta ante los casos de corrupción.

Colau abre el debate con la violencia machista y Abascal evita sumarse a la condena

La candidata de Frente Amplio ha aprovechado su intervención inicial para recordar a las víctimas de violencia machista y reclamar un compromiso expreso a los demás participantes.

"Las mujeres no vamos a callar ni vamos a parar hasta que las víctimas sean cero", ha asegurado antes de pedir a sus compañeros que comenzaran también condenando esta violencia.

Sánchez ha respaldado sus palabras y Feijóo ha condenado los asesinatos machistas, aunque también ha acusado al Gobierno de no haber protegido suficientemente a las mujeres.

Abascal, en cambio, ha optado por centrar su intervención en la gestión de Sánchez, los servicios públicos y la inmigración. Posteriormente, cuando sus adversarios le han reprochado que no condenara la violencia machista, ha rechazado hacerlo a petición de Colau y ha acusado al Ejecutivo de haber favorecido la llegada de delincuentes extranjeros.

La vivienda enfrenta a los cuatro candidatos

El primer bloque ha girado en torno a uno de los principales problemas de los españoles: el acceso a la vivienda.

Feijóo ha acusado a Sánchez de haber incumplido sus promesas de 2023 y de volver a presentar la vivienda como una prioridad para la siguiente legislatura. "Amiga, date cuenta", le ha espetado al comparar declaraciones del presidente realizadas con tres años de diferencia.

El líder popular ha prometido construir un millón de viviendas, reformar la Ley del Suelo y aplicar rebajas fiscales para los jóvenes.

Sánchez ha defendido las medidas de su Gobierno y ha responsabilizado a las comunidades gobernadas por PP y Vox de no aplicar los instrumentos de control del alquiler previstos en la Ley de Vivienda.

Sin embargo, Colau también ha cuestionado la actuación del Ejecutivo socialista. "Creo que se han hecho cosas bien en el Gobierno progresista, pero creo que en materia de vivienda se ha suspendido", ha afirmado.

La candidata ha exigido una reducción del 30% de los alquileres y la expropiación de viviendas en manos de fondos de inversión para incorporarlas al parque público.

El bloque ha dejado también uno de los enfrentamientos más tensos de la noche. Abascal ha señalado a Sánchez como "el mayor buitre de España" y ha acusado al presidente de utilizar a Colau para atacarle.

"Usted solo no es capaz de enfrentarse a mí y discutir. Tiene que traer a esta señora para que le haga el juego sucio", ha afirmado el dirigente de Vox, provocando la intervención de María Casado para reclamar respeto entre los candidatos.

La inflación, las pizzas y las críticas a los impuestos

El bloque económico ha vuelto a enfrentar las propuestas de rebajas fiscales de PP y Vox con la defensa de las políticas sociales del Gobierno.

Feijóo ha utilizado una referencia a la pizzería Luna Rossa, mencionada anteriormente por Sánchez en sus redes sociales, para reprocharle el incremento de los precios.

"¿Sabe usted cuánto ha subido esa pizza desde que usted gobierna?", ha preguntado antes de asegurar que su precio se había incrementado un 45%, una cifra que no ha quedado acreditada durante el debate.

Sánchez ha respondido defendiendo la evolución de la economía española y ha acusado a sus adversarios de querer aplicar recortes en los servicios públicos.

También ha reprochado a Abascal que su familia se beneficie del bono social térmico mientras Vox cuestiona determinadas ayudas públicas. El líder de Vox ha defendido su derecho a recibir las prestaciones correspondientes a las familias numerosas.

Colau ha aprovechado este intercambio para criticar los recortes de gasto público planteados por Vox, mientras Feijóo ha prometido nuevas rebajas de impuestos y ayudas de carácter vitalicio para las familias numerosas.

Los accidentes ferroviarios elevan la tensión

La seguridad ferroviaria ha sido uno de los asuntos más controvertidos del bloque de políticas sociales.

Feijóo y Abascal han reclamado explicaciones al presidente por los accidentes de Adamuz y Urda, cuestionando el mantenimiento de la red y la actuación del Gobierno ante las advertencias sobre posibles fallos.

El candidato popular ha prometido una auditoría del sistema ferroviario si llega a La Moncloa y ha reprochado a Sánchez que no haya asumido responsabilidades políticas.

Abascal también ha criticado al presidente por aparecer bailando en un acto electoral después del accidente de Urda.

Sánchez ha respondido que "el dolor se acompaña, no se hace campaña con él" y ha reprochado a Vox que mantuviera sus actos durante el luto oficial. También ha defendido el incremento de las inversiones ferroviarias durante sus mandatos.

Colau ha coincidido en reclamar una auditoría y un pacto de Estado sobre la seguridad ferroviaria.

El "calladita" de Feijóo a Colau provoca otro enfrentamiento

Otro de los momentos de mayor tensión ha llegado cuando los candidatos discutían sobre la gestión de la dana de Valencia de 2024.

Colau ha reprochado a Feijóo que el PP mantenga como diputado autonómico al expresidente valenciano Carlos Mazón, conservando así su condición de aforado.

Feijóo ha respondido criticando la actuación de Sánchez durante su visita a Paiporta y se ha dirigido a la candidata de Frente Amplio con una expresión que ha provocado las protestas de sus adversarios: "Y usted, calladita", le ha dicho en referencia a la postura que mantuvo entonces la ahora candidata de Frente Amplio. Probablemente, el mayor error del popular en lo que va de campaña.

Sánchez ha acusado al dirigente popular de machismo y le ha exigido respeto. Feijóo ha rechazado esa interpretación y ha acusado al presidente de manipular sus palabras.

La corrupción y el reto de Feijóo a Sánchez

El bloque dedicado a la regeneración democrática ha recuperado buena parte de las acusaciones que ya protagonizaron el cara a cara de la semana pasada.

Sánchez ha defendido que su partido ha actuado contra los casos de corrupción apartando a los implicados y colaborando con la Justicia.

Feijóo ha prometido una auditoría de las cuentas públicas y ha vuelto a preguntar por las relaciones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con Plus Ultra, la aerolínea rescatada con 53 millones de euros que ha suspendido sus operaciones.

Abascal ha acusado al Gobierno de haber deteriorado los servicios públicos y ha vinculado políticamente los accidentes ferroviarios con la corrupción, sin que esas responsabilidades estén acreditadas judicialmente.

Colau ha criticado los casos de corrupción del PP, pero también ha reprochado a Sánchez que apartar a los responsables socialistas no sea suficiente para recuperar la confianza de los ciudadanos.

El momento más llamativo ha llegado cuando Feijóo ha planteado un desafío personal al presidente: que quien no consiga gobernar tras las elecciones renuncie a su escaño y al aforamiento.

"¿Usted va a dimitir y va a dejar el aforamiento, sí o no? Yo sí", ha preguntado el candidato popular.

Ceuta, El Hierro y la inmigración dominan el último bloque

El debate ha terminado sus bloques temáticos con la política exterior y la inmigración, donde han aparecido algunas de las diferencias más profundas entre los candidatos.

Feijóo ha acusado al Gobierno de desatender las advertencias previas a la crisis migratoria de Ceuta y ha reclamado una relación con Marruecos basada en la reciprocidad y el respeto.

Abascal ha endurecido su discurso sobre la inmigración y ha calificado la situación de Ceuta y El Hierro como una "invasión", además de responsabilizar al Ejecutivo de sus consecuencias.

Colau ha rechazado esa terminología y ha defendido que se trata de una emergencia humanitaria que exige una respuesta coordinada del Estado y de la Unión Europea.

Sánchez ha centrado sus intervenciones en la defensa de una España abierta y europeísta y ha acusado a PP y Vox de alinearse con dirigentes internacionales como Donald Trump y Javier Milei.

El bloque ha dejado también un intercambio sobre el Mundial de fútbol de 2030. Feijóo ha defendido que España acoja la final, mientras Sánchez ha reconocido que, como aficionado del Atlético de Madrid, preferiría el Metropolitano, aunque entiende que pueda celebrarse en el Bernabéu.