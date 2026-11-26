El primer bloque del debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau ha dejado uno de los momentos de mayor tensión de la noche. El líder de Vox ha protagonizado un enfrentamiento con el presidente del Gobierno y la candidata de Frente Amplio durante la discusión sobre la vivienda, hasta el punto de que la moderadora, María Casado, ha tenido que intervenir para pedir respeto entre los participantes.

El choque ha comenzado cuando Ada Colau ha preguntado a Abascal si, al hablar de extranjeros y del problema de la vivienda, se refería a los fondos de inversión extranjeros. La candidata de Frente Amplio ha denunciado que los grandes propietarios acumulan miles de inmuebles y ha cuestionado al líder de Vox sobre sus propuestas para combatir la especulación inmobiliaria.

"Cuando habla de extranjeros, ¿habla de los fondos buitres extranjeros?", le ha preguntado Colau, que ha asegurado que existen "600.000 viviendas en manos de fondos buitres y de grandes propietarios".

Abascal señala directamente a Sánchez: "El mayor buitre de España está justo a mi izquierda"

La respuesta de Abascal ha elevado el tono del enfrentamiento. En lugar de responder directamente a la cuestión planteada por Colau, el dirigente de Vox ha señalado al presidente del Gobierno, situado a su izquierda en el plató.

"El mayor buitre de España está justo a mi izquierda, es el presidente del Gobierno", ha afirmado Abascal, al que ha responsabilizado de impulsar la inmigración masiva y de contribuir al encarecimiento de la vivienda.

Sus palabras han provocado las críticas de los otros candidatos. Colau ha reprochado al líder de Vox que recurriera a los insultos durante un debate electoral y ha pedido que las diferencias políticas se expresaran con respeto.

Ante la escalada del intercambio, María Casado ha intervenido para reclamar "deportividad" y evitar los ataques personales. La moderadora ha pedido a los candidatos que mantuvieran unas formas adecuadas por respeto a los espectadores.

Abascal acusa a Sánchez de utilizar a Colau para atacarle

Pedro Sánchez también ha intervenido para respaldar la petición de respeto y defender un debate basado en los argumentos.

El presidente ha reivindicado "la buena política, la argumentación desde la verdad, no desde la mentira" y ha criticado los ataques personales, antes de reclamar que la discusión volviera al problema de la vivienda.

Sin embargo, Abascal ha respondido con un nuevo ataque dirigido expresamente al candidato socialista, al que ha acusado de servirse de Ada Colau para enfrentarse a él.

"Usted solo no es capaz de enfrentarse a mí y discutir. Tiene que traer a esta señora para que le haga el juego sucio", ha espetado el presidente de Vox a Sánchez.

El enfrentamiento se ha producido durante el primero de los cinco bloques temáticos del debate electoral del 26N, dedicado a la vivienda, uno de los principales problemas abordados por los candidatos en la recta final de la campaña para las elecciones generales del domingo 29 de noviembre.