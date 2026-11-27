Encuesta: ¿Quién crees que ha ganado el debate a cuatro: Feijóo, Sánchez, Colau o Abascal?
Los candidatos de los cuatro principales partidos de España se han enfrentado en una bronca discusión. Después de escuchar los argumentos de todas las partes: ¿quién cree que ha ganado el debate?
Abascal acusa a Sánchez de utilizar a Colau para atacarle en el debate: "Tiene que traer a esta señora para que le haga el juego sucio"
Feijóo sorprende a Sánchez con una pregunta sobre la pizzería Luna Rossa: "¿Sabe cuánto ha subido esa pizza desde que usted gobierna?"
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