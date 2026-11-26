El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sorprendido a Pedro Sánchez durante el debate a cuatro del 26N con una pregunta sobre la pizzería Luna Rossa, un restaurante madrileño que el presidente del Gobierno mencionó hace años en sus redes sociales y que ya había protagonizado un enfrentamiento entre ambos durante la precampaña electoral.

La referencia ha llegado durante el bloque dedicado a la economía y la fiscalidad, cuando Feijóo ha utilizado el precio de una pizza para cuestionar la gestión económica del Ejecutivo y denunciar la pérdida de poder adquisitivo de los españoles.

"Usted conoce la pizzería Luna Rossa, ¿verdad, señor Sánchez? Sabe en la calle que está. Dice usted que la pizza de Luna Rossa, perdóneme, es cojonuda", ha comenzado el candidato popular, recuperando una expresión utilizada por el propio Sánchez.

A continuación, Feijóo ha lanzado la pregunta: "¿Sabe usted cuánto ha subido esa pizza desde que usted gobierna?".

El presidente del PP ha asegurado que su precio se ha incrementado un 45% durante los años de Gobierno socialista, una cifra que ha utilizado para ilustrar sus críticas a la inflación.

"Porque su dinero se esfuma, porque llevamos 18 meses, insisto, con una inflación por encima de la eurozona", ha afirmado, antes de resumir sus reproches al Ejecutivo en tres conceptos: "Precios, impuestos y corrupción".

El origen de la polémica de la pizzería Luna Rossa

La referencia de Feijóo no es casual en el contexto de la campaña electoral. El pasado 21 de octubre, Pedro Sánchez recuperó un antiguo mensaje suyo de 2010 en el que elogiaba las pizzas del restaurante Luna Rossa, situado en la calle San Bernardo de Madrid.

"Con mis colegas en el restaurante Luna Rossa, comiendo una pizza cojonuda", escribió entonces el dirigente socialista.

Sánchez recuperó aquel mensaje dieciséis años después para responder con ironía a unas declaraciones de Feijóo sobre la ocupación de viviendas.

El líder del PP había asegurado durante un acto en Sevilla que un ocupante podía permanecer durante años en una vivienda presentando un justificante de haber pedido una pizza, unas declaraciones que provocaron las críticas y las bromas de varios dirigentes socialistas.

"Hoy que se habla tanto de pizzas quiero recordar este tuit memorable…", publicó Sánchez, acompañando su mensaje original.

La relación de Luna Rossa con la polémica sobre el padre de Begoña Gómez

El restaurante Luna Rossa se encuentra cerca de la antigua sauna Adán, un negocio vinculado a Sabiniano Gómez, padre de Begoña Gómez y suegro de Pedro Sánchez.

Durante la polémica de octubre, el Partido Popular aprovechó la proximidad de ambos establecimientos para lanzar críticas al presidente. La portavoz popular, Ester Muñoz, publicó un mapa señalando la ubicación de la pizzería y de la sauna, acompañado de preguntas sobre las actividades empresariales del suegro de Sánchez.

El PP llegó a difundir un vídeo en el que un joven acudía a Luna Rossa para comprar una pizza y después intentaba entregarla en la sede socialista de Ferraz, en una nueva referencia a aquella controversia.

Ahora, Feijóo ha recuperado el nombre del restaurante durante el debate electoral, aunque esta vez lo ha utilizado expresamente para cuestionar la evolución de los precios y los impuestos.

El incremento del 45% en el precio de la pizza es una afirmación del candidato popular que no ha podido verificarse de forma independiente con los precios del establecimiento en ambos periodos.