El "efecto Sánchez" se prolongará más allá de las elecciones generales del 29N. El líder del Ejecutivo ha aprobado un real decreto cuyo objetivo es financiar la asistencia sanitaria de los españoles residentes en el extranjero, así como de los descendientes de "españoles de origen", es decir, los beneficiarios de la ley de nietos.

La normativa fue aprobada el pasado 4 de noviembre y entró en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a los cinco días. No obstante, no estará en vigor hasta el mismo día de los comicios.

Tal y como ha explicado 'The Objective', el Real Decreto 954/2026 desarrolla el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior y amplía los colectivos que podrán recibir asistencia médica financiada por el Estado español sin necesidad de residir en territorio nacional.

La novedad del decreto

La medida afecta a un gran número de ciudadanos que se encuentran fuera de España. Las novedades de la regulación incluyen a los menores de 16 años, los mayores de 65, las personas con una discapacidad igual o superior al 65% que cumplan determinados requisitos y aquellas mujeres que hayan sufrido y denunciado maltrato.

De esta forma, estos colectivos se suman a los que ya quedaban recogidos con anterioridad, es decir, quienes ya reciben prestaciones por razón de necesidad y los españoles desplazados al extranjero durante su infancia por la Guerra Civil y tienen reconocida una prestación específica.

Sin embargo, una de las novedades que incluye el decreto es que incorpora a nuevos colectivos de "españoles de origen" y a algunos de sus familiares, entre ellos descendientes que han recuperado o adquirido la nacionalidad por la ley de nietos.

Los requisitos para acceder a la sanidad privada

Aunque la normativa alude a un gran número de colectivos, también refleja los requisitos solicitados para ser beneficiario. En este sentido, el artículo 58 contempla la cobertura para españoles que no dispongan de asistencia sanitaria en su país o cuya protección resulte insuficiente.

En este caso, será necesario que España tenga suscrito un convenio o acuerdo específico con el país de residencia. Por ello, todo dependerá de los acuerdos que alcance el Ministerio de Inclusión con cada nación.

Sí el ciudadano cumple con los requisitos, tendrá la posibilidad de que la Administración General del Estado contrate los servicios de entidades sanitarias privadas en su país de residencia. Además, el acuerdo determinará el número de beneficiarios, las prestaciones médicas incluidas y el importe que deberá desembolsar la Administración española.

No obstante, a pesar de que el reglamento entrará en vigor este domingo, las novedades incluidas donde se reflejan nuevos colectivos que podrán beneficiarse no se harán efectivas hasta noviembre de 2027.

Hasta 7.600 euros para regresar a España

Por otro lado, el decreto regula una medida que permite a los ciudadanos residentes en el extranjero regresar a España. La disposición final primera establece que el Gobierno deberá aprobar, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del decreto, una regulación específica para conceder ayudas a "españoles de origen" en situación de vulnerabilidad económica que decidan volver, a pesar de que nunca hayan estado en España.

La cuantía básica prevista es de 4.000 euros por beneficiario individual y podrá alcanzar los 7.600 euros en el caso de unidades familiares con tres o más familiares a cargo.

Tal y como explican desde el Gobierno, estas medidas responden al aumento de población española en el extranjero. En 2009, la cifra total de españoles fuera del país ascendía hasta 1.471.691 personas, mientras que en 2026 el número se ha situado en 3.202.002, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).