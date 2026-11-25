El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha anunciado este miércoles que regresará a Catalunya el sábado 12 de diciembre y que lo hará acudiendo al Parlament a mediodía, después de más de 9 años afincado en Bélgica y una vez que el Tribunal Supremo le ha aplicado la ley de amnistía.

"Me fui como presidente de la Generalitat y regresaré allí donde la democracia catalana elige o destituye a sus presidentes, que es el Parlament de Catalunya, y lo haré el sábado 12 de diciembre, a mediodía, y esa noche ya podré dormir en casa con mi familia", ha dicho en una rueda de prensa en Bruselas.

Puigdemont tiene previsto volar desde Bruselas hasta Barcelona ese día y dirigirse "directamente" al Parlamento catalán, donde se organizará un "acto institucional", antes de convocar a los medios el día 17 "para exponer su estrategia" política, según ha dicho en una rueda de prensa hoy en Bruselas.

El expresidente catalán ha expuesto así sus planes para retornar a España, "nueve años después —concretamente 3.315 días, para ser exactos— de ser destituido ilícitamente de la presidencia de la Generalitat de Cataluña por la aplicación del artículo 155 de la Constitución española", ha señalado.

Asimismo, ha confirmado que asistirá al pleno de la semana siguiente a su regreso, en el que ha expresado su voluntad de intervenir, y ha avanzado que el jueves 17 de diciembre pronunciará una conferencia abierta al público en la que expondrá su propuesta para adaptar la estrategia del movimiento independentista al nuevo contexto político y jurídico.

Por qué regresa después del 29N

Preguntado por su decisión de regresar después de las elecciones generales del 29 de noviembre, el líder de Junts ha aclarado que en ningún momento renunció a participar en la campaña electoral, sino que no quería poner su vuelta "al servicio" de la misma, al considerar que se trata de un activo del conjunto del independentismo y no de una única formación política, aunque sea la suya.

El Tribunal Supremo aplicó el pasado lunes la ley de amnistía al dirigente independentista, que se encontraba procesado por un delito de malversación, así como a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, poniendo así punto final a la causa del 'procés' que se abrió a raíz del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

"España ha fracasado"

Durante su comparecencia, Puigdemont ha reivindicado la aplicación de la amnistía como una "victoria" frente al Estado español y ha atribuido a las garantías que ofrecen las instituciones europeas y a la independencia de sus tribunales buena parte del éxito de la estrategia jurídica desplegada durante estos nueve años.

"España ha fracasado en su propósito y regresaré a mi país, a Catalunya, sin tener que pedir permiso ni perdón, sin haber renunciado a nada", ha proclamado, tras recordar los tres intentos de extradición y la retirada de su inmunidad parlamentaria, entre otras actuaciones contra él.

El giro de 180 grados no lo hicieron por convicción

Asimismo, ha sostenido que la aprobación de la ley de amnistía no habría sido posible sin que Junts hubiera hecho de ella una condición "innegociable" para respaldar la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en 2023, y ha reprochado a los socialistas su cambio de posición respecto a la medida.

"El giro de 180 grados no lo hicieron por convicción", ha señalado Puigdemont, quien ha atribuido este cambio a la voluntad del PSOE de mantenerse en el poder. "Necesitaban mantenerse en el poder y acordaron aquello que se habían comprometido a no hacer nunca", ha añadido.

En este sentido, ha responsabilizado al PP, a Vox y al PSOE de lo que considera una "derrota" del Estado español y ha pedido a quienes perciben la amnistía como tal que no responsabilicen de ello a los independentistas.

"Dirán que hemos tardado nueve años, dirán que hemos dedicado nueve años de nuestras vidas, pero saben que esta batalla la han perdido", ha aseverado.

Su futuro político

El expresidente catalán ha evitado, sin embargo, concretar qué papel aspira a desempeñar en la política catalana a medio plazo, al señalar que antes quiere recuperar el contacto directo con la sociedad para conocer de primera mano los cambios que ha experimentado Catalunya durante su estancia en Bélgica.

"Después de nueve años, me interesa mantener un diálogo y una conversación a pie de calle, desde abajo, con la sociedad catalana, porque las cosas han cambiado mucho", ha explicado Puigdemont, quien ha garantizado que seguirá comprometido con la independencia de Cataluña cualquiera que sea la función que ejerza.

De cara a la conferencia del 17 de diciembre, el líder de Junts ha defendido la necesidad de hacer balance de los "errores" y los "aciertos" del movimiento soberanista desde 2017, así como de aprovechar los cambios en el marco jurídico tanto español como europeo, entre los que ha destacado la derogación del delito de sedición.

"Mi propuesta en este sentido no tiene por qué ser la única, pero tengo ganas de hacer una aportación y contribuir al debate global del movimiento independentista, recuperar algunos elementos olvidados, pero imprescindibles para salir adelante, entre ellos el de la comunidad", ha señalado.