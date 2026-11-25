El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha revocado el tercer grado concedido por el Gobierno Vasco al preso de ETA Henri Parot por la "extrema gravedad" de los delitos cometidos y ha acordado que se mantenga en el régimen de semilibertad en el que se encuentra, en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Parot fue miembro de la organización terrorista ETA y fue capturado en 1990, este individuo recibió 26 sentencias condenatorias con las que sumó casi 4800 años de prisión, siéndole imputados más de 80 asesinatos.

El magistrado José Luis Castro estima un recurso de Fiscalía contra el tercer grado concedido a Parot en un auto en el que plantea una reforma legal para que las víctimas de los delitos de terrorismo puedan recurrir, al contrario de lo que sucede ahora, resoluciones como los permisos de salida, la aplicación del 100.2 o las clasificaciones en tercer grado. La resolución inadmite la personación de las víctimas en este procedimiento, si bien acuerda trasladarles la correspondiente información conforme a lo establecido en el Estatuto de la Víctima del Delito.

Al analizar la situación de Henri Parot, el juez valora que el interno lleva 35 años en prisión, que ha reconocido la actividad delictiva y el daño causado, así como que está participando en actividades de voluntariado desde octubre de 2025. Para la Fiscalía, la concesión del tercer grado resulta "precipitada", teniendo en cuenta que ya disfrutaba del régimen de semilibertad y que resulta "imposible prescindir de la extraordinaria gravedad de la trayectoria del interno", condenado por acciones terroristas que provocaron la muerte de 39 personas.

"La extrema gravedad de los delitos de Parot"

En línea con el argumento del Ministerio Público, el juez de Vigilancia subraya que en este caso no puede obviarse la "extrema gravedad" de los hechos delictivos, el "elevadísimo" número de víctimas mortales y el impacto que han producido en sus familias, amigos y en la propia sociedad. "Estas circunstancias -señala- no pueden quedar excluidas de la valoración que se efectúe a la hora de la clasificación en tercer grado".

En este sentido, no basta, como señala la Fiscalía, con atender a la edad, el arraigo familiar o social, el disfrute de permisos de salida o la aplicación del régimen de semilibertad del artículo 100.2. Se hace necesario realizar una valoración completa del proceso de reinserción, constatando todas las variables, como la extrema gravedad delictiva, que el licenciamiento definitivo no se produce hasta agosto de 2028 y que ya se está aplicando el régimen de semilibertad con resultado positivo.

Por tanto, para el juez hace falta una consolidación que justifique el tercer grado, por lo que conviene mantener el régimen del artículo 100.2, que permite acoger el principio de reinserción penal y constatar que los avances tratamentales son sólidos.

La reflexión sobre una reforma legal que permita la personación de las víctimas

En el auto, el juez ha dedicado un apartado a motivar por qué no es posible admitir la personación de las víctimas en esta fase del procedimiento. El magistrado analiza el marco legal en el que se regula la participación de las víctimas en la fase de ejecución penal y, más concretamente, en la ejecución penitenciaria.

En virtud de la legislación vigente, el juez recuerda que el objeto del recurso de las víctimas se delimita al auto por el que determinados beneficios penitenciarios se aplicarán sobre el límite de cumplimiento de condena y no sobre el total de la pena impuesta. En el mismo sentido, la ley también excluye el derecho de las víctimas a recurrir los beneficios penitenciarios, los permisos de salida o la clasificación en tercer grado, como ocurre en este caso. Por ello el auto explica que el recurso planteado excede de la legitimación que se otorga a las víctimas en el mencionado Estatuto porque para recurrir una clasificación en tercer grado solo están legitimados el interno y la Fiscalía.