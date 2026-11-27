Fíjense si la campaña impone su propia lógica que hay una suerte de periodismo militante que considera que Sánchez se impuso en el cara a cara porque ganó la batalla de la cortesía con la refutación y que anoche también ganó porque al fin estuvo agresivo y al ataque. ¿No habíamos quedado en que la conquista del voto centrista imponía una estrategia discreta? Parece que esto consiste en declarar primero al ganador y luego encontrarles los argumentos a su victoria.

Lo cierto es que uno que ya no trasnocha ni para ver al Madrid en Champions, se quedó a ver un triste espectáculo, que es sin duda un formato fallido y donde, si hubiera que declarar un ganador… si tal cosa fuera posible… atendiendo a quien podría sacarle más provecho a la cita… sería Ada Colau. Que también era la que más tenía que ganar y la que menos tenía que perder.

Ahora bien, todo esto es muy subjetivo, fíjense hoy en los periódicos. Frente a la lectura binaria que propició el cara a cara y la unanimidad que se percibió en el juicio del posdebate, lo de ayer ofrece múltiples lecturas.

Solo les leo los titulares de portada de los principales diarios:

La Razón dice ‘Feijoo mantiene la ventaja frente a la pinza de Sánchez y Colau’

El País: "Sánchez pasa al ataque en el debate a cuatro con el apoyo de Colau"

ABC: "Feijóo y Abascal presentan la alternativa al sanchismo en un debate que deja todo igual"

El Mundo: "Feijóo resiste la pinza de Sánchez y Colau ante un Abascal sin espacio"

La Vanguardia: "El tándem Sánchez-Colau contrarresta la ofensiva de Feijóo y Abascal"

O sea, que el veredicto de los periódicos esta dividido pero se percibe entre ellos alguna coincidencia y es que Feijóo sale bien parado de la cita más difícil, que Sánchez ya no se dedica a la refutación de altura y que aquello era un cuento, que Abascal estuvo bastante desdibujado, como la campaña de Vox y que Sánchez y Colau se presentan en ticket, son un ticket electoral, no ya una coalicion de gobierno, porque como les veníamos diciendo el verdadero Frente Amplio es el PSOE de Sánchez que ha devorado todo lo que hay a su izquierda.

Por eso la conquista del voto centrista es una aventura tan incierta… no puedes pasar ocho años viajando a la izquierda y regresar en solo quince días y menos aún, permanecer a la vez allí y aquí. Pero es que la campaña que ha planteado el PSOE tiene mucho de ilusionismo, más que de propaganda.

Esa es la razón por la que se nos ha puesto todo perdido de estrategas. Han desaparecido los catedráticos de Constitucional, los expertos epidemiólogos y ahora la nueva criatura televisiva es el estratega, el fontanero… con la idea de convertir la campaña en un concurso de talento que se resuelve en las urnas.

Cuando en unas elecciones no se juzga la brillantez de una campaña sino sobre todo la ejecutoria de un gobierno. Y más en estas, que son un plebiscito sobre Sánchez, que ha de juzgar cuál es el castigo en las urnas para un gobierno que no ha presentado en tres años ni un proyecto de Presupuestos, durante el que los servicios se han deteriorado hasta el punto dramático de naturalizar un apagón total y dos tragedias ferroviarias, en el que las dos personas de máxima confianza del presidente, Ábalos y Cerdán, están en la cárcel o camino de, y su hermano condenado y su mujer investigada, que le debe la investidura a un sedicioso malversador al que ha amnistiado y tantas otras cosas que la campaña pretende que nos olvidemos, como si lo que se juzga en una elecciones fuera la propia campaña y no un mandato.

Volvió a repetirle el candidato del PP a Sánchez las preguntas que hizo hace una semana y que quedaron sin respuesta sobre el sistema ferroviario. Sobre Adamuz, sobre Urda, sobre la filtración de los audios de maquinistas… Y de nuevo volvieron aquedar sin respuesta…

El intercambio entre Feijóo y Sánchez sí dio un momento interesante. Digamos que cargado de información. Por lo que pueda pasar. Porque no hemos dejado de preguntarnos qué va a hacer el que gane… ¿Cómo será su gobierno? Pero también habría qué preguntarse qué será del derrotado.

Feijóo le preguntó a Sánchez si permanecería en el escaño…

Y a Sánchez le salió esa carcajada que indica que algo no le ha hecho gracia. Eso que ya hemos bautizado como la risa paradójica de Sánchez, más estruendosa cuanto menos gracia le hace la cosa.

Así que no parece que se hayan producido movimientos telúricos en este debate… más bien el guirigay habrá contribuido a reafirmar la intención de voto. El Partido Popular puede decir que sale bien parado de la zona Cesarini… ya sabes que es especialista en descalabros de última hora… aunque tampoco nos apresuremos que aún quedan horitas para pifiarla.

Miren, lo que no es de recibo porque afecta también a la credibilidad del oficio, ya maltrecha, es pretender ganar en la edición de vídeo lo que no se pudo ganar en el debate y ahí es donde entra este momento concreto del debate

Aquí hay una forma gramatical de manipulación muy torticera que es ponerle una coma al Usted, Calladita. No fue así. Le dijo y usted calladita, sin coma, que venía, no a mandar callar a la candidata sino a reprocharle su silencio durante los momentos críticos de este gobierno. Ahora… al ver que se iba propaganda la especie, el candidato del PP se ha visto obligado a explicarse a su llegada a la sede de Génova.

Hernández de Cos dirigirá el BCE

Pablo Hernández de Cos será quien presida a partir del próximo 7 de febrero el Banco Central Europeo. El que fuera gobernador del Banco de España entre 2018 y 2024, ha sido elegido este jueves por los líderes de la eurozona para suceder a Christine Lagarde y se convierte así en el primer español en presidir esta institución económica.