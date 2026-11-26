La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha apuntado a "posibles irregularidades" en la obra del túnel de Belate, investigada por la Audiencia Nacional en el marco del 'caso Koldo', al analizar documentación oficial de Navarra.

Los agentes indican en un oficio que "en el transcurso de las indagaciones relativas a la obra denominada túneles de Belate ha sido localizada documentación oficial de organismos de la Comunidad Foral de Navarra —principalmente de la Cámara de Comptos—, de la que se desprenden posibles irregularidades que pudieran revestir carácter de ilícito penal".

Los investigadores señalan, además, que el auditor de la Cámara de Comptos Miguel Ángel Aurrecoechea manifestó ante la Comisión de Economía y Hacienda de la Comunidad Foral de Navarra que "apreció posibles indicios de delito en la ejecución del contrato investigado".

Y agregan que este emitió "una discrepancia respecto del informe definitivo de las Cuentas Generales de 2024, pudiendo, por tanto, resultar de interés para el esclarecimiento de los hechos su manifestación sobre dicho extremo".

La Guardia Civil comunicó el pasado julio al juez instructor del «caso Koldo», Ismael Moreno, que ampliaría la investigación sobre el contrato del túnel de Belate, que el Gobierno navarro adjudicó por 62,8 millones de euros a una unión temporal de empresas (UTE) formada por Acciona y Servinabar. Esta última está vinculada al exdirigente socialista Santos Cerdán, investigado en la pieza de la causa relativa a presuntos amaños de contratos de obra pública.

Las "apreciaciones" en las que se basa la Guardia Civil

La Guardia Civil recoge una serie de "apreciaciones" sobre las obras que aparecen reflejadas en el informe de las Cuentas Generales de 2023 de la Cámara de Comptos, una de las bases para apuntalar las sospechas de los investigadores.

En ese sentido, la Cámara de Comptos detalló que «la documentación contenida» referida a "la propuesta de criterios cualitativos presentada por los licitadores» fue depositada «en una unidad de red de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, a la que tiene acceso cualquier empleado público de la citada dirección, una situación que debiera haberse evitado".

Aunque la Cámara de Comptos reconoce que no cuestiona los criterios cualitativos valorados por los miembros de la mesa de contratación, sí indica que el "margen de discrecionalidad debe acotarse con adecuada concreción y ponderación de los criterios de adjudicación previstos en los pliegos".

"La normativa exige expresamente una motivación que debe garantizar la selección de la mejor oferta frente al resto. Ante las deficiencias indicadas en los pliegos, consideramos que el informe de valoración, en términos generales, es muy descriptivo y no se aprecia una clara identificación de las diferencias que existen entre unas y otras ofertas que justifiquen las diferencias de puntuación que han sido determinantes en la adjudicación", adujo, según recoge la UCO.

Sobre los criterios cuantitativos, subrayó que la oferta económica no ha sido "relevante" en el resultado final, «lo que implica que el criterio determinante para la adjudicación es la valoración de los criterios cualitativos sometidos a juicio de valor», añadió.