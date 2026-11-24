Nueva jornada de declaraciones ante el juez por el caso Air Europa. Este martes, el exdiputado de Más País, Íñigo Errejón, ha acudido a los juzgados para presentar declaración sobre las irregularidades en la ayuda pública que recibió la compañía en noviembre de 2020.

En poco más de diez minutos, Errejón ha asegurado ante el juez que la pregunta sobre la aerolínea que realizó en el Congreso de los Diputados no tenía relación alguna con las condiciones de su rescate, cuya licitud nunca puso en cuestión.

Ha negado así sospechar de la condición del rescate y ha explicado que su pregunta tenía que ver con el consumo de queroseno de los aviones, y al tratarse de una compañía que había recibido fondos públicos, creyó oportuno verificar si cumplía con los estándares europeos en esta materia.

La incredulidad de Errejón a su salida del juzgado

Tras varios minutos en el interior del juzgado, el exdiputado ha salido con rostro serio y ha sido preguntado por los periodistas allí presentes. Errejón ha afirmado no entender el por qué de su declaración, que ha tenido una duración de dos minutos. "No se muy bien que hacía yo aquí. Yo en esto ni pincho ni corto", ha aseverado a su salida.

Además, ha sido preguntado sobre su caso con Elisa Mouliáa, donde se ha mostrado seguro del procedimiento judicial. "Va a ir bien. Yo creo que afortunadamente con el tiempo todo el mundo ha ido entendiendo de qué iba esto y de qué ha ido esto, yo siempre he dicho la verdad, así que tranquilo y con toda la confianza".

Un rescate irregular de 475 millones de euros

Errejón ha declarado este martes como testigo ante el juzgado de instrucción nº 49 de Madrid, que a instancias de una querella de PP y Vox investiga posibles irregularidades en la ayuda de 475 millones de euros que recibió la aerolínea.

Antes que Errejón han declarado, también como testigos, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, que cuando se aprobó la ayuda a Air Europa era secretario del Tesoro.

El contenido de la querella se basa "en el otorgamiento de préstamos y entregas dinerarias, con denominación de rescate", a esas empresas y pide que se atribuyan a los denunciados los delitos de "organización criminal, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos".

Asimismo, el escrito presentado se dirige contra el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), Vicente Fernández, y menciona la ayuda recibida por Plus Ultra, aunque por el momento el juzgado madrileño ha optado por limitarse a abrir diligencias sobre el préstamo de Air Europa.