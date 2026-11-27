El debate a cuatro entre PSOE, PP, Vox y Frente Amplio ha tenido un tono bronco y tenso con los candidatos cruzándose reproches y un Pedro Sánchez más agresivo que en el anterior cara a cara con Alberto Núñez Feijóo y arropado esta vez por una incisiva Ada Colau, que ha llevado en buena parte la voz cantante.

Los bulos, la "banda de guarros", el "calladita", la mili y las "pizzas cojonudas" son algunas de las principales 'perlas' de un debate en el que se lanzaron apelativos como "el gran buitre" de Santiago Abascal a Pedro Sánchez en respuesta a la pregunta de Ada Colau sobre qué opinaba el líder de Vox sobre los fondos buitres.

Los bulos, los "guarros" y las "pizzas cojonudas"

Una de las palabras que más se echaron en cara, singularmente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Vox, Santiago Abascal, fueron los "bulos" a propósito del problema de la vivienda y la inmigración. Ambos fueron también protagonistas de algunos de los momentos más comentados, como cuando Abascal se refirió como "banda de guarros" a José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán.

En otro momento, Núñez Feijóo usó la pizzería favorita de Pedro Sánchez para poner en evidencia el aumento de los precios en España. Según explicó, los precios del restaurante donde el líder del PSOE tomaba pizzas "cojonudas" en la oposición, se han incrementado un 45% desde que está en Moncloa.

El inglés de Feijóo y la polémica del "calladita"

"Las matemáticas del señor Feijóo son como su nivel de inglés", le espetó Sánchez al líder del PP, a quien también acusó de machismo, cuando el principal candidato de la oposición acusó a Ada Colau de quedarse "calladita" mientras el presidente del Gobierno "huía de Paiporta" durante su visita tras la dana de 2024. Tras el revuelo generado, Feijóo se refirió a la polémica subrayando que si la palabra había molestado a alguien, la retiraba, pero después, se reafirmó diciendo que "los de Sumar y el Frente Amplio habían estado calladitos y calladitas durante todos los años de corrupción".

Abascal también ahondó en la idea de que entre Sánchez y Colau se apoyaban, preguntando a Sánchez si había traído al debate a "esta señora" (en referencia a Colau) para que le hiciera "el juego sucio". Comentario también calificado como "machista" por el bloque de la izquierda.

La condena a la violencia machista

La sintonía entre Sánchez y Colau —incluso se llamaron el uno al otro en varias ocasiones 'Pedro' y 'Ada'— se alejó de la estrategia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del de Vox, Santiago Abascal, que ni se interpelaron mutuamente ni avanzaron planes de gobierno conjuntos pese a la insistencia del bloque de izquierdas.

Ni en cuestiones como la violencia machista -intervención inicial de Ada Colau en la que pidió a todos los candidatos que la condenasen- o los recortes presupuestarios quisieron recoger el guante los portavoces de la derecha, y prefirieron atacar a Sánchez y hacer propuestas individuales antes que mostrarse con claridad como tándem tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Amiga, date cuenta", "A otro perro con ese hueso", la mili, los cuentos y cuentas y la "corrupción cero sí existe"

El resto de momentos virales del debate se repartieron durante toda la noche. Por ejemplo, en la intervención inicial de Feijóo, cuando comparaba dos titulares de 2023 y 2026, cuando el PSOE decía que la vivienda iba a ser la prioridad del Gobierno, finalizó con un "amiga, date cuenta".

También destacó el momento "mili" de Pedro Sánchez, cuando les dijo a Abascal y Feijóo: "Van de patriotas y, de los tres, el único que ha hecho la mili y ha jurado la bandera de España he sido yo. Estos dos señores no la han hecho no sé muy bien por qué".

Otro de los vídeos más destacados en redes sociales es el cruce de reproches a cuenta del bono social térmico que cobra Santiago Abascal. Ada Colau le espetó que votaba en contra para los demás, pero sí lo quería para sí mismo, algo que consideraba "hipocresía". Santiago Abascal respondía: "Nosotros no hemos votado nunca en contra de las familias numerosas. Tienen muy pocas ayudas en España. Queremos que sean más y que se extiendan al resto de las familias. Lo que pasa es que el señor Sánchez piensa que mi familia es la única que no debe cobrar la ayuda de familia numerosa. Tengo cinco hijos en casa […], pero creo que lo que usted no puede hacer es discriminar a nadie por sus ideas".

Tras la reflexión de Abascal, Sánchez le respondió: "A otro perro con ese hueso, señor Abascal". "¿A quién?", dijo Abascal. "A otro perro con ese hueso", repitió Sánchez.

Durante la parte económica del debate, Núñez Feijóo aseguró que su partido presentaría un presupuesto en primavera para el año 2027 y otro para el año 2028 antes de que finalice el año 27: "A mí me gustan las cuentas, a ustedes, los cuentos".

Otro de los momentos virales del debate se produjo cuando Ada Colau matizó las palabras de Pedro Sánchez sobre que la "corrupción cero" no existía: "Aquí se ha dicho que la corrupción cero no existe. Señor Sánchez, en eso, discrepo. En mi partido tenemos corrupción cero, hemos gobernado unos cuantos años, no décadas, pero yo he estado ocho años delante de la Alcaldía de Barcelona. Les aseguro que me lo han mirado todo, me han buscado cualquier cosa, me han puesto 20 querellas falsas los distintos lobbies económicos, fondos buitres, etc.; todo ha sido archivado porque no me han encontrado nada, ni a mí ni a mis compañeros y compañeras de formación política y del Frente Amplio. Por tanto, la corrupción cero existe y hay que ser exigentes para lograrla en el sistema político".