El debate a cuatro ha llegado a su momento más simbólico con el minuto de oro, el último turno de palabra que han tenido Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau para dirigirse directamente a los espectadores.

Después de un encuentro marcado por los reproches, los cruces de acusaciones y la confrontación de propuestas, los cuatro candidatos han dispuesto de una última oportunidad para tratar de convencer a los votantes indecisos.

Sin interrupciones ni réplicas de sus adversarios, los candidatos han podido elegir qué mensaje querían trasladar y en qué aspectos poner el acento para solicitar el apoyo de los votantes. Pedro Sánchez ha sido el primero en cerrar su participación, seguido de Santiago Abascal, Ada Colau y Alberto Núñez Feijóo, que ha contado con la última palabra. Estas han sido las últimas promesas, reivindicaciones y peticiones de voto de los cuatro candidatos en sus respectivos minutos de oro.

Sánchez apela al voto asegurando que los ciudadanos "tendrán más fuerza que PP y Vox"

Pedro Sánchez ha aprovechado su minuto de oro en el debate a cuatro para lanzar un último llamamiento a la movilización del electorado progresista de cara a las elecciones del próximo domingo. El presidente del Gobierno ha centrado su intervención en advertir de una posible involución política y ha pedido a los ciudadanos que voten al PSOE para garantizar otros cuatro años de avances y conquistas sociales.

Durante su intervención, Sánchez ha cargado contra Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, a quienes ha acusado de defender los mismos intereses y contar con el respaldo del "gran capital" y de numerosos medios de comunicación. "Vienen del mismo partido, defienden las mismas ideas, tienen a los mismos amos", ha afirmado, antes de reivindicar el poder de los ciudadanos frente a los dirigentes políticos.

El candidato socialista ha apelado directamente a los votantes al recordar que el próximo domingo tendrán la oportunidad de decidir el futuro del país a través de las urnas. "Esa es la magia de la democracia", ha señalado, antes de pedir el voto para evitar que gane la "involución" y permitir que España continúe progresando. Sánchez ha cerrado su minuto de oro con un mensaje directo: "Ni un paso atrás, todo al rojo, hay que votar por un futuro mejor, vota Partido Socialista".

Abascal llama a la "reconquista"

En el caso de Santiago Abascal, el líder de Vox ha aprovechado para pedir el voto a los ciudadanos con un discurso centrado en la inmigración, la seguridad, la fiscalidad y la defensa de las familias. El candidato ha defendido que "España tiene futuro" y ha reclamado que los españoles puedan decidirlo en unas elecciones que, según ha pedido, sean "limpias y transparentes".

El control de la inmigración ha sido uno de los ejes principales de su intervención. Entre sus propuestas, ha reclamado frenar lo que ha denominado "invasión migratoria", defender las fronteras y recuperar Ceuta. También ha defendido la prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales y ha reclamado más facilidades para que las familias puedan acceder a una plaza de guardería pública.

Abascal también ha dirigido parte de su mensaje a la seguridad en los barrios, la situación económica de los hogares y el acceso de los jóvenes a la vivienda. "Que los impuestos dejen de ser abusivos y las familias lleguen a fin de mes", ha reivindicado. El líder de Vox ha concluido su intervención apelando directamente a los votantes y pidiendo su apoyo para llevar adelante las medidas que ha defendido durante el debate.

Colau promete escuchar a la ciudadanía

Ada Colau ha aprovechado su minuto de oro en el debate a cuatro para centrar su mensaje en el problema de la vivienda y reclamar un cambio en las reglas del mercado inmobiliario. La candidata del Frente Amplio ha reconocido que España atraviesa un momento de "mucha preocupación" e "incertidumbre", pero ha defendido que todavía es posible impulsar transformaciones sociales y económicas.

Colau ha situado el acceso a la vivienda como una de las principales prioridades de su proyecto político y se ha comprometido a escuchar a la ciudadanía movilizada que reclama cambios. "Queremos que las viviendas sean para vivir y no para especular", ha afirmado. En este sentido, ha asegurado que ella y su formación llevarán a las instituciones las reivindicaciones de quienes protestan en las calles para tratar de modificar las reglas del juego.

La candidata también ha contrapuesto el poder económico de los grandes propietarios con la capacidad de decisión de los ciudadanos a través de las urnas. "Los votos de los ricachones de este país, de los caseros, eran muy pequeñitos. Pero tu voto, nuestro voto, será un voto como una casa que puede cambiar todo", ha señalado. Colau ha terminado su intervención pidiendo el apoyo electoral para el Frente Amplio.

Feijóo asegura un gobierno de "decencia y gestión"

El último en intervenir ha sido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. En su discurso a la ciudadanía, ha reclamado el voto de los ciudadanos y presentar las elecciones del próximo domingo como una oportunidad para propiciar un cambio político en España. El líder del PP ha cargado contra Pedro Sánchez, al que ha acusado de recurrir al miedo para mantenerse en el Palacio de la Moncloa, y ha contrapuesto su estrategia con un mensaje basado en la "memoria" y la "esperanza".

"Él les pide el voto con miedo, yo les pido el voto con memoria", ha afirmado Feijóo, que ha acusado al presidente del Gobierno de intentar que los ciudadanos olviden sus "mentiras" y sus "corrupciones". El candidato popular ha asegurado que su objetivo es ofrecer una alternativa de Gobierno y ha prometido que no fallará a los votantes si llega a la Presidencia.

En cuanto a sus compromisos, Feijóo ha defendido la "decencia y gestión" como principales señas de identidad de un futuro Ejecutivo del PP. Entre sus prioridades ha mencionado recuperar el funcionamiento del ferrocarril, facilitar el acceso a una vivienda asequible y mejorar ámbitos como el empleo, la educación, la sanidad y los servicios públicos. "El domingo voten con memoria. Y voten esperanza, porque el cambio es necesario para todos", ha concluido.