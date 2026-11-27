Carlos Alsina recogió el Premio Ondas a la trayectoria profesional con un discurso en el que combinó humor, autocrítica y agradecimiento. El director de Más de uno comenzó reflexionando sobre lo que significa construir una carrera en la radio y defendió que una trayectoria profesional solo resulta creíble cuando también está llena de equivocaciones.

"Creo que las trayectorias, para ser creíbles, tienen que estar llenas de errores, de equivocaciones, de patinazos, de subidas, de bajadas, de curvas", afirmó. Una reflexión que remató con una frase cargada de ironía: "Parece que yo me he equivocado tanto en estos 36 años que al menos el jurado de los Ondas se cree mi trayectoria".

El periodista quiso situar su reconocimiento en el contexto de la historia de la radio española y recordó que la trayectoria de quienes trabajan actualmente en el medio es el resultado del camino abierto por las generaciones anteriores. En su intervención mencionó a Luis del Olmo y destacó también el talento de profesionales más jóvenes que han llegado para renovar el oficio, como Diego Fortea y José Luis Sastre.

El día que rechazó a Pedro Sánchez como tertuliano

Uno de los momentos más llamativos del discurso llegó cuando Alsina decidió contar algunos de los episodios que considera errores de su carrera. La organización de la gala le había pedido que se extendiera un poco más y el periodista optó por hacer un repaso de "todo lo que no he hecho bien en los últimos 36 años".

Entre las anécdotas que compartió, destacó una que hasta ahora no había contado públicamente. En 2007, cuando dirigía 'La brújula', rechazó la incorporación como tertuliano de un concejal del Ayuntamiento de Madrid que, según le habían trasladado, tenía mucho interés en colaborar en el programa.

"Rechacé como tertuliano a un concejal del Ayuntamiento de Madrid que me contaron que tenía mucho interés en colaborar en mi programa La Brújula", relató. A continuación, desveló la identidad de aquel político: "Se llamaba Pedro Sánchez. No lo vi. A veces no ves el potencial de ahora. A toro pasado es fácil".

No fue el único recuerdo comprometido que recuperó. Alsina contó que en 1991 se equivocó al dar el número premiado en el sorteo del cupón de la ONCE, cuya propietaria era entonces la emisora. También recordó una entrevista de 1999 a un joven político al que preguntó si su madre estaría orgullosa de su nombramiento, sin saber que había fallecido quince años antes.

Y todavía hubo tiempo para otra confesión: en 2012 aseguró que no veía a Francino haciendo el programa de tarde. Un repaso a sus equivocaciones que convirtió su discurso en uno de los momentos más personales y humorísticos de la ceremonia.

Un premio dedicado a los profesionales del sonido

Más allá de las anécdotas, Alsina quiso que el reconocimiento no se quedara únicamente en su figura. Por eso dedicó el Premio Ondas a Fran Montes, director de sonido y realizador técnico de Más de uno, que lleva casi doce años trabajando junto a él.

El periodista destacó que Montes está pendiente de cada una de sus miradas, respiraciones y gestos, y lo definió como la persona que realmente dirige a todo el equipo. También quiso hacer extensivo el homenaje a los técnicos de sonido y de exteriores con los que ha trabajado durante su carrera en Onda Cero.

"Mi premio es vuestro porque nuestras trayectorias van de la mano", afirmó. Un agradecimiento con el que Alsina reivindicó el trabajo de todos los profesionales que hacen posible la radio y que, muchas veces lejos de los micrófonos, resultan imprescindibles para que cada programa salga adelante.