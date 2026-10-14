Ignacio Urquizu indica la probabilidad de un gobierno PP-Vox según las encuestas: "Con los datos que tenemos es próxima al 90%"

Marta García Aller ha conversado en La Brújula con Ignacio Urquizu, sociólogo y consejero delegado de Metroscopia, sobre las perspectivas electorales de cara al 29 de noviembre y las posibilidades de que el Partido Popular y Vox formen gobierno. Según los modelos elaborados a partir de las encuestas actuales, la probabilidad de un ejecutivo de derechas se sitúa cerca del 90%, mientras que la de reeditar el Gobierno actual ronda el 10%.

"La probabilidad de gobierno que sale de PP-Vox, usando los datos que tenemos ahora mismo, es próxima al 90%", ha explicado Urquizu. El sociólogo ha detallado que estas estimaciones se basan en 10.000 simulaciones que tienen en cuenta las predicciones electorales, los márgenes de error y diferentes modelos. No obstante, ha advertido de que el escenario sigue siendo volátil y que todavía pueden producirse cambios durante las semanas que quedan de campaña. La posibilidad de un gobierno de izquierdas, según sus cálculos, se sitúa en torno al 6%.

Urquizu ha señalado que uno de los factores que puede influir en el resultado es la transferencia de votos entre bloques. Según ha explicado, cerca del 10% de los votantes socialistas votaría actualmente a la derecha, aunque esta tendencia podría frenarse y parte de esos electores podría regresar al PSOE.

El experto también ha pedido cautela a la hora de interpretar las encuestas y sus resultados. Ha recordado que los sondeos trabajan con márgenes de error que, en los tamaños de muestra utilizados, pueden situarse en torno a los dos puntos y medio. Por ello, una estimación del 28% para un partido puede ser compatible estadísticamente con un resultado de entre el 25,5% y el 30,5%.

En este sentido, ha recordado que el resultado de las elecciones de 2023 estuvo condicionado por una combinación del margen de error de las encuestas y la movilización electoral, especialmente durante la última semana de campaña.

La vivienda y las movilizaciones en Sol

Durante la entrevista, Urquizu también ha analizado el impacto que pueden tener las movilizaciones por la vivienda y la acampada de jóvenes en la Puerta del Sol sobre la intención de voto. A su juicio, estas protestas podrían ofrecer a la izquierda una oportunidad para movilizar a un electorado que hasta ahora mostraba dificultades para organizarse, aunque su efecto sobre el resultado electoral todavía es difícil de determinar.

En el caso del PSOE, el sociólogo ha señalado que el debate sobre la vivienda tiene una doble dimensión. Por un lado, el discurso contra los fondos buitre y las élites puede contribuir a movilizar a parte de su electorado. Por otro, el partido lleva ocho años gobernando, lo que puede convertir el malestar por la situación de la vivienda en una fuente de decepción con el Ejecutivo.

Urquizu también apunta al cambio en la percepción ciudadana respecto a las acampadas. Mientras que en 2011, durante el 15M, la mayoría de la población veía las protestas como una expresión sin una ideología definida, ahora más del 60% identifica a quienes acampan en Sol por el problema de la vivienda con la izquierda. Además, el apoyo a la movilización actual está más dividido: un 46% simpatiza con ella, frente al 44% que la rechaza, una diferencia que refleja una acogida menos favorable que la del 15M.

El menor efecto movilizador del miedo a un Gobierno de PP y Vox

Preguntado por si la posibilidad de un Ejecutivo de PP y Vox puede movilizar a la izquierda, como ocurrió en las elecciones de 2023, Urquizu ha señalado que el temor a ese escenario ha perdido parte de su capacidad para movilizar a determinados sectores progresistas.

Según ha explicado, una parte del electorado del PSOE y de Sumar llega a esta cita electoral decepcionada con la legislatura. Esa desafección, ha apuntado, reduce el efecto movilizador del miedo a un Gobierno de PP y Vox.

También ha destacado que el debate político ha cambiado respecto a 2023. En su opinión, entonces hubo una discusión más intensa sobre determinadas propuestas de Vox, mientras que ahora esas cuestiones culturales y relacionadas con los derechos de las personas LGTBI han perdido presencia en el debate público.

En cambio, Urquizu ha señalado que la inmigración sigue siendo uno de los principales factores de movilización de Vox. "Para que a Vox le vaya bien, a los demás les tiene que ir mal", ha resumido, al relacionar el crecimiento de esta formación con el malestar ciudadano.

Por último, ha explicado que el crecimiento de Vox puede tener consecuencias en el reparto de escaños y perjudicar tanto al Partido Popular como a otras formaciones, especialmente en las provincias donde unos pocos votos pueden determinar el último diputado en disputa.